V sobotu 23. září se uskutečnil 42. ročník celostátní soutěže psů o Liberecký pohár. Soutěžilo 27 psů, z 32 původně přihlášených, se svými psovody, kteří se sjeli z celé České republiky, převážně z Libereckého kraje, aby poměřili své síly v 5 soutěžních kategoriích, v disciplínách poslušnost a obrana podle Národního a Mezinárodního zkušebního řádu.

42. ročník soutěže psů „O LIBERECKÝ POHÁR“ - 2. místo družstva. | Foto: se souhlasem Jiřího Koláře

Již osmnáctým rokem byla soutěž i memoriálem Josefa Velechovského a Rudolfa Bárty. Jsou to jedni ze zakládajících členů našeho klubu a poválečné kynologie na Liberecku vůbec. Tímto jim alespoň chceme vzdát čest a dík za to, co zde vybudovali a jak se zasloužili o rozvoj kynologie na Liberecku.

Tyto řády určují, z jakých cviků se skládají jednotlivé kategorie. Kategorie ZZO byla určena pro nejmladší psy, kategorie ZM pro mladé psy, ZVV 1 pro zkušenější psy a kategorie ZVV 2 pro ty nejzkušenější.

Nejvyšší kategorie IGP 3 je prováděna podle mezinárodního zkušebního řádu. Podle této kategorie se pořádá např. i mistrovství republiky, ale i mistrovství světa psů.

V kategorii ZZO nastoupilo 9 psů. Skládala se pouze z poslušnosti, avšak byla oproti zkušebnímu řádu doplněna o cviky kladina nízká, skok vysoký 40 cm, šplh vysoký 160 cm a štěkání u nohy psovoda. Vzhledem k tomu, že se jedná o kategorii určenou především pro mladé psy, mohl vše psovod provádět na vodítku.

V kategorii podle Národního zkušebního řádu ZM soutěžilo 5 psů, v kategorii ZVV 1 soutěžilo 7 psů a v kategorii ZVV 2 soutěžili 3 psi. V nejvyšší kategorii IGP 3 soutěžili 3 psi. Tyto kategorie se skládaly z disciplín poslušnost a obrana.

K vidění byla spousta plemen: němečtí ovčáci, belgičtí a holandští ovčáci, německý špic, border kolie, bílý švýcarský ovčák, americký stafordšírký teriér, několik kříženců a další.

Nejlépe umístění závodníci na 1. až 3. místě obdrželi hodnotné ceny od našich sponzorů, kterým patří velký dík, protože bez jejich pomoci by nemohla být akce uspořádána. Soutěž posuzoval rozhodčí pan Jiří Čákora. Figuranty na obranách byli Karel Vittiš a Milan Kozák.

Dík patří také členům Kynologického klubu Liberec - Pavlovice, kteří se podíleli na organizaci akce. Kynologický klub Liberec – Pavlovice touto akcí podpořil registr dobrovolných psích dárců krve ČERVENÁ TLAPKA.

Vítězové jednotlivých kategorií:

Výsledky soutěže:

Kategorie ZZO: 1. Lipavská Sára a Ecco Black McKönig Sionella, 2. Dědková Pavlína a Indy od Týnického potoka, 3. Novotný Jakub a Belphina Kwanah

Kategorie ZM: 1. Vondráčková Libuše a Nikita Jaroslavka, 2. Jirasová Marcela a Qeen vom Lausitzeck, 3. Hoza Stanislav a Cindy Bohemian Britan

Kategorie ZVV 1: 1. Sezima Martin a Woo Doo Mineo, 2. Ročeňová Jiřina a Bia Ace from Moravia, 3. Lukášová Šárka a Easy Macarr Nitarm

Kategorie ZZV 2: 1. Lada Tittlová a Drago Clever Fox, 2. Vondráčková Libuše a Bailey z Jedlového lesa, 3. Kolář Tomáš a Corran Majorův Háj

Kategorie IGP 3: 1. místo a absolutní vítěz soutěže Zdeňka Jislová a Dickens Fihrak, 2. Kubíková Renata a Ygraine ze Stříbrného kamene, 3. Sýkora Jan a Coconut Fine Star Box

Soutěž družstev:

1. místo: Jana Kavalírová a Julieta + Šárka Mixánková a Extreme Force Mystery Calibre

2. místo: Zdeňka Jislová a Dickens Fihrak + Tomáš Kolář a Corran Majorův Háj

3. místo: Kubíková Renata a Ygraine ze Stříbrného kamene + Vondráčková Libuše a Bailey z Jedlového lesa

42. ročník celostátní soutěže psů o Liberecký pohár - memoriál Josefa Velechovského a Rudolfa Bárty proběhl pod záštitou hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty a primátora Statutárního města Liberec pana Ing. Jaroslava Zámečníka, CSc., ve spolupráci s SKS TART Liberec, v areálu Kynologického klubu Liberec – Pavlovice. Akce byla podpořena Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec. Zahájení se zúčastnil náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort sociálních věcí pan Mgr. Petr Tulpa. Fotky ze soutěže budou ke zhlédnutí na www.kkpavlovice.cz.

ředitel soutěže a předseda Kynologického klubu Liberec-Pavlovice Jiří Kolář