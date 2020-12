V sobotu 21. listopadu se opět uskutečnila aukce umění pořádaná Nadací EURONISA. Tentokrát, kvůli vládním protikoronavirovým opatřením, se uspořádala virtuálně na internetu ve spolupráci s renomovanou aukční síní Prague Auctions. K dispozici bylo 180 katalogových uměleckých děl a 99 nekatalogových předmětů. Aukce ten večer vynesla 628 990 Kč a mírně tak překročila aukci v loňském roce.

Vydražil se např. dar Rodinného centra KNOFLÍK – Růžodol z.s., které nám darovalo proutěný košík s keramickou ovečkou, které sami ve svých dílnách vyrobili a připojili poukázku na dort z libereckého pekařství Cupekr a to za celých 1 200 Kč. Sbírka moravských vín od biskupa Jednoty bratrské Petra Krásného se vyhoupla na částku 2 400 Kč. Nejdražším vydraženým dílem byl „I´m not who I was before“ od známého umělce Pasty Onera za 41.000 Kč.

Další úspěšným dílem bylo od Tomáše Hlavičky „Miska mlžný závoj“ vydraženým za 21 000 Kč. Skleněná plastika „Kapka“ od Petra Hory pokořila hranici 20 000 Kč. Největší skoky z vyvolávacích cen tentokrát zažily grafiky od Oldřicha Jelena. Došlo tedy na slova paní Radky Loučkové Kotasové, bývalé radní Libereckého kraje, která na jaře tohoto roku přijala záštitu nad samotnou aukcí a video zdravicí popřála úspěch této mnohaleté akci.

Děkujeme všem, kteří mají podíl na celém úspěšném výsledku této výjimečné dražby, dražícím, spolupracujícím dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě propagace aukce, ale především umělcům, kteří darovali svá díla a bez nichž by se aukce konat nemohla. A nesmíme zapomenout na partnery celé akce, díky kterým se nám dařilo úspěšně snižovat náklady na její realizaci. Největší dík patří společnosti WARMNIS spol. s r.o. Ta poskytla 50 tisíc korun. Bance ČSOB a Libereckému kraji.

Současně chceme všechny zájemce o hezký a netradiční dárek pobídnout, aby se podívali na web pragueauctions.com, kde jsou stále nevydražená díla k dispozici. Objednat dílo můžete i telefonicky na čísle 604 473 478 či mailu: nadace@euronisa.cz.

Jiří Helis