Osoby a obsazení: Otec Václav je všeuměl a vtipálek, takže matka Eliška musí řídit domácnost. Děda Přemysl je kritik doby, babička Anežka naopak s dobou jde. Teenagerka Ludmila je rebelka. Její bratr Břetislav trpí nezdravým zájmem o politiku. Batole Kazi je chytřejší, než byste čekali. Všichni mají psa Osla.

Přemysl: Tak teď babo raď.

Anežka: Taky ti neřikám dědku, dědku.

Přemysl: Má nejmilejší, tebe se to netýkalo, je to takové ustálené spojení v češtině.

Anežka: To je nekorektní, mělo by se říkat babo a dědku, fotře a mutr a puberťáku a puberťačko a spratku a spratkyně raď.

Václav: Jo, přesně, v téhle sestavě se musíme poradit my, Deníkovi.

Eliška: Čtenáři Deníku nám nepomohli, je to půl na půl. Já jsem pro, abychom vyrazili na nákup. Internet je internet, ale já si to musím občas ohmatat.

Břetislav: Já setrvávám ve svém postoji.

Václav: Nu, čeština je nejkrásnější jazyk na světě, ale těch dvojsmyslností tady děláme až až… jako v nějaké televizi na Silvestra, děcka.

Břetislav: A ty jsi se svou dvojí smyslností přispěl, tati.

Eliška: Zpátky k věci: Otázka stojí tak…

Břetislav se dá do smíchu.

Eliška: No dobře. Jde o to, zda máme vyrazit na nákup, i když neznáme výsledky testů.

Václav: V týhle rodině se na tom neshodneme.

Anežka: A co kdyby se vydal do obchodu jen ten, kdo chce?

Břetislav: Z vědeckého hlediska je to totéž, jako bychom tam vpadli všichni.

Václav: Jednou tu máme demokracii. Marně jsme klíčema necinkali. Budeme hlasovat.

Mimino Kazi vrtí hlavou a ukazuje na psa Osla.

Břetislav: Kazi má recht. Naše demokracie je křehká. Ať rozhodne PES.

Eliška: Když bude chtít buřt, jdeme, když ne, nejdeme.

Václav: Hele, takhle psa neznásilňuje ani vláda.

Ludmila přilítne od televize: Tak ten kluk ušatej, já ho fakt miluju, to nalinkoval. Do obchodů můžem, kdy chcem. Ale hospody a hotely zavřou na dlouho. Tipuju, že do konce dubna.

Václav: Takže jsme jinde. Máme se před Vánoci rozloučit s hospodou, než budeme zas tvrdnout tady ve tři plus ká ká?

Mají se Deníkovi vydat naposledy do restaurace, i když neznají výsledky testů? Na základě právě vašeho hlasování se budou odvíjet další osudy rodiny. HLASUJTE DNES DO 14:00 V ANKETĚ POD ČLÁNKEM.