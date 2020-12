Právě v tomto aspektu ale narazila na překážky řada rodin, které bydlí na malých vesnicích, blízko státních hranic nebo mimo další zástavbu. A to i přesto, že skoro všichni operátoři poskytující telefonní služby a vysokorychlostní internet tvrdí, že mají více než 99procentní pokrytí.

Nejhorší situace v Libereckém kraji je na Frýdlantsku, kde leží řada měst a obcí mimo dosah velkých vysílačů. „Když jsme se přestěhovali do Višňové, chtěli jsme si zařídit připojení k internetu. Po několika telefonátech s hlavními českými operátory jsme ale zjistili, že nemáme moc na výběr. To, co jsme potřebovali, tady totiž poskytoval jen jeden z nich,“ řekl Deníku Štěpán Kobrle.

Dodal, že podruhé narazil na problém se signálem, když se snažil připojit k nové rozhlasové síti DAB+. „Koupili jsme si nový multifunkční přijímač, abychom propojili naši audio sestavu, který umí přijímat také nové rozhlasové vysílání DAB. Když nám to nefungovalo, snažili jsme se vypátrat, čím to je, a zjistili jsme, že tímto signálem není Frýdlantsko vůbec pokryté,“ uvedl Kobrle.

Podle mapy pokrytí totiž DAB signál míří z vysílačů na Proseči a na Ještědu, které zkrátka do frýdlantského výběžku nedosáhnou.

Podobnou zkušenost popsal také starosta Hejnic. „Nevidíme na vysílač na Ještědu, takže přebíráme například televizní signál z vysílače v Lázních Libverda, který provozují České Radiokomunikace a soukromá firma. Zatímco s vysíláním České televize většinou není problém, poruchy často omezují vysílání komerčních stanic. Stačí aby pršelo, foukal silný vítr, který rozhýbe listí na stromech, nebo nastala inverze a lidi hned hlásí, že jim nejde televize,“ vysvětlil starosta Jaroslav Demčák. S telefonním a internetovým signálem je to podle něj lepší.

Zdroj: Deník

„Na kostele máme vysílač O2 a T-Mobile, takže se signálem problém není, tedy alespoň ve městě. V okrajových částech Ferdinandova nebo v sousedním Bílém Potoce už je to horší. Když se připojí více lidí k LTE internetu, tak padá kvalita spojení,“ dodal starosta Hejnic.

Existenci míst s omezenými datovými službami v Libereckém kraji potvrdil i mluvčí T-Mobile Jiří Janeček. „Mezi taková místa patří například Rudolfov v Jizerských horách. Obecně, a to platí nejen pro Liberecký kraj, zabraňují dobrému šíření mobilního signálu geografické podmínky, například v hlubokých údolích. Stejně tak musíme respektovat podmínky správců národních parků, chráněných krajinných oblastí i orgánů památkové péče,“ připomněl Janeček a dodal, že podle dat Českého telekomunikačního úřadu se daří společnosti pokrýt 99,4 % populace v Libereckém kraji.

Potřebují být výše

Podobné pokrytí pak hlásí také operátor Vodafone. „Venkovní pokrytí populace u sítě 2G dělá 99,8 % a u LTE 99,4 %. „Bílých míst“ bez signálu je v Česku ve srovnání se zahraničím, například i s Německem, velice málo,“ vysvětlila Kateřina Šantorová z tiskového oddělení firmy. Další rozvoj pokrytí podle ní pokračuje, ale naráží na problémy. „Výstavba na stávajících objektech naráží na neexistenci dominant, ale z technického hlediska potřebujeme mít vysílač výše, aby se signál mohl šířit.

Jako mobilní operátor musíme respektovat fyzikální i ekonomická pravidla, která se ale zatím v některých oblastech nepotkala se stanovisky úřadů. Velkým problémem výstavby základnových stanic jsou i elektrické přípojky, které nelze realizovat bez platných souhlasů majitelů pozemků,“ dodala Šantorová.

Revoluci v internetovém připojení má způsobit nová 5G síť. Na tu si ale zatím obyvatelé Libereckého kraj musí počkat. Funguje totiž hlavně ve velkých městech. „V tuto chvíli neprovozujeme v Libereckém kraji 5G síť. Od 1. listopadu je zatím 5G síť spuštěna v širším centru Prahy a v centru města Brna,“ řekl Jiří Janeček za T-Mobile.