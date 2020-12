Vzhledem k tomu, že po řadu týdnů byly zavřené malé obchody a lidé se proto museli na elektronický prodej spoléhat v mnohem větší míře než dosud, očekává se, že jeho konečná čísla za celý letošní rok budou ještě příznivější. Mnoho zákazníků také e-shopům dalo přednost před kamennými obchody kvůli strachu z nákazy. Podle některých odhadů tak může objem internetových obchodů letos oproti minulému roku za celý rok vzrůst až o čtvrtinu.

„Před Vánoci se do určité míry opakuje situace z jara, kdy lidé z preventivních důvodů výrazně více nakupují online,“ uvedl Miroslav Uďan z e-shopové platformy Shoptet. Jen 9. prosince Češi v e-shopech zakoupili zboží za zhruba půldruhé miliardy korun. Překonali tak dosavadní rekordní denní maximum předvánočních nákupů, které v nich loni dosáhlo 1,1 miliardy korun.

Zdroj: DeníkNe každý zákazník e-shopu ale bývá po rozbalení zboží, které mu kurýři dopraví domů, beze zbytku spokojen. Spotřebitelská organizace dTest ze své ankety zjistila, že kupříkladu při nákupu potravin přes internet se devět procent respondentů setkává s problémy. „Jen 16 procent účastníků ankety se s nedostatkem u nákupu dosud nesetkalo,“ uvedla ředitelka dTestu Eduarda Hekšová.

Obchodníci na internetu doporučují, aby se lidé v případě nespokojenosti s dodaným zbožím nejdříve obrátili na samotný e-shop, kde je zakoupili. Pomoc jim nabízí také Asociace pro elektronickou komerci (APEK), v níž se provozovatelé e-shopů sdružují. „U našich členů se se stížnostmi setkáváme minimálně, a prakticky dokážeme případné problémy společně vyřešit,“ řekl Deníku výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

Podmínky obchodu

Zdroj: DeníkPodle dTestu by přesto lidé měli být při nákupech po síti obezřetní. Ohlídat by si měli již obchodní podmínky e-shopu. Pokud na jeho webových stránkách nejsou uvedeny, měli by si lidé uzavření obchodu vyhnout. Pro první ohodnocení prodejce kupujícímu poslouží již právě pohled na webové stránky.

„Pokud text obsahuje mnoho pravopisných chyb či nesmyslných vět, které zřejmě byly špatně přeloženy do češtiny, rozhodně to důvěryhodnost e-shopu nezvětšuje,“ míní Hekšová.

Pokud k obchodu dojde a nespokojený spotřebitel se rozhodne od kupní smlouvy odstoupit, může tak učinit do 14 dnů od nákupu. „V takovém případě o svém rozhodnutí nejlépe písemnou formou vyrozumí obchodníka a zboží mu doručí zpět,“ konstatoval Vetyška.

„Nejlepší je při celém procesu spolupracovat s prodávajícím tak, aby si obě strany ušetřily komplikace,“ prohlásil.

APEK podle Vetyšky zatím žádné větší potíže při vracení zboží e-shopům nezaregistrovala. „Je možné, že obchodníky čeká větší zátěž po Vánocích, nicméně zatím se vše vyřizuje standardním způsobem,“ dodal.