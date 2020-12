Zdroj: DeníkSbalit kufry, lyže a další vybavení a hned po vánočních svátcích vyrazit směrem na hory. To byla v posledních pár letech tradice Adama z Turnova. Letos mu tyto plány zhatila podzimní vlna koronaviru.

„Konec roku jsme s přítelkyní a partou kamarádů trávili na horách. Pořádná lyžovačka přes den a večer odpočinek u krbu se svařákem v ruce představují ideální způsob, jak strávit poslední dny v roce,“ prohlásil sportovec tělem a duší.

Tentokrát ale nikam nevyrazí a zůstane doma. „Dlouho jsme zvažovali, zda tradici dodržíme. Nakonec jsme usoudili, že nebudeme nic riskovat. Sice nespadáme do rizikové skupiny, ale nechceme ohrozit naše blízké,“ vysvětlil. „Ale možná podnikneme novoroční výstup na Ještěd, pokud to bude v našich silách po silvestrovských oslavách,“ dodal se smíchem.

Zatímco v minulých letech využíval služby cestovní kanceláře, tentokrát uvažuje vyrazit na vlastní pěst. „Pokud to situace umožní, rádi bychom vyjeli do Alp,“ nastínil budoucí plány mladý muž z Turnova.

Lidé z kraje mají o cestování stále zájem, nicméně s kupováním zájezdů na hory vyčkávají. Třeba cestovní kancelář Fischer momentálně nabízí klientům přesun prosincových zájezdů na pozdější termíny. „Nadále zůstává z hlediska zájmu na špici italská a rakouská střediska,“ upřesnil mluvčí cestovky Jan Bezděk.

Podle něj lidé chuť cestovat neztratili, prodeje zájezdů na léto 2021 jsou v posledních dnech v podstatě srovnatelné jako loni touto dobou. Mezi nejžádanější patří letoviska na řeckých ostrovech Kréta, Rhodos nebo Kos. „Důležité je dát lidem jistotu, že včasným nákupem zájezdu nic neriskují. Klient u nás může zrušit zájezd bez udání důvodů ještě třicet dní před odletem a my mu vrátíme všechny peníze,“ ujistil Bezděk.

Liberecká cestovní kancelář Best Tour nabízí převážně letní pobyty do horských oblastí Itálie, Rakouska a Švýcarska spojené s turistikou.

V zimě, respektive v minulých sezónách, objednávali pobyty na horách zejména pro individuální klienty. „Zájem byl o lyžování v Dolomitech a věříme, že v oblibě zůstanou i rakouské Alpy a menší rakouské lyžařské areály, které lákají svou cenovou nabídkou,“ podotkla za cestovku Ivana Maini.

Koronavirus podle ní způsobil v turistickém ruchu opravdové tsunami. Letos neplánují ani tisk katalogu pro rok 2021, nabídka bude na webu nebo v jednoduché tištěné podobě přímo v cestovní kanceláři. „V nadcházející sezóně nebudeme motivovat lidi kupovat zájezdy se slevou first moment. Počítáme s tím, že klienti se přihlásí, až to situace dovolí,“ vysvětlila Maini s tím, že evidují už několik rezervací pro kolektivy.

„Všude panuje nejistota. Myslím, že v lednu u nás v kanceláři nebude tak rušno, jako je tomu každý rok. Na klienty a stabilnější dobu si prostě musíme počkat a s tím také počítáme. Nicméně Češi chtějí cestovat a cestují rádi. Věřím, že tomu tak bude nadále,“ dodala.

K nejoblíbenějším destinacím jablonecké cestovní kanceláře Trip patří rakouská lyžařská oblast Ski Amadé, kam pořádají zájezdy už třicátým rokem. Na jediný skipas lze lyžovat na 760 km sjezdovek a na 270 lanovkách. Kancelář nabízí aktivní dovolenou, Jablonečané využívají i nabídku first moment. „Největší poptávka je po Rakousku, Itálii, Slovensku a Německu,“ přiblížila situaci majitelka cestovní kanceláře Irena Špringlová. Podle ní je zájem slabší, což odpovídá nepředvídatelnosti vládních omezení. „Cestování omezily vládní restrikce. Prodej lyžařských zájezdů je z tohoto důvodu váhavý. Nabídku letních zájezdů jsme zveřejnili minulý týden, ale je patrné, že se lidé na cestování těší,“ zdůraznila Špringlová.

V liberecké pobočce CK Invia poptávají klienti zimní zájezdy do Itálie a Rakouska. „Zájem o first minute je mnohem nižší než v předchozích letech. Nikdo netuší, co bude za týden, měsíc, natož za půl roku, jak se vše neustále mění. A když už zájem je, tak hlavně o Řecko,“ řekla vedoucí kanceláře.

Klienti cestovní agentury Čedok se zajímají hlavně o dovolené v Rakousku a Slovensku, termínově v období jarních prázdnin. „Velký nárůst prodejů evidujeme u tuzemských pobytů na horách,“ doplnila mluvčí CK Eva Němečková.