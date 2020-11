/FOTOGALERIE/ Před třemi lety se v tuto dobu už lyžovalo na Černé hoře, letos je však provoz skiareálů zahalen epidemickou rouškou. Velká lyžařská střediska sice spustila předprodej skipasů a citelného ochlazení v Krkonoších chtějí využít k prvnímu zasněžování, zatím však žijí v nejistotě. Čekají na pravidla, která budou platit. Vyjednává o nich Asociace horských středisek ČR s ministerstvem zdravotnictví.

Krásy Krkonoš v listopadu 2020 pohledem trutnovského fotografa Miloše Šálka. | Foto: Miloš Šálek

Do hor přichází zima, což potvrzuje páteční chumelení v Krkonoších. Pokud se někdo chystá na výlet do hor, měl by oblečení přizpůsobit aktuálnímu počasí a nepodcenit hory. A také se podívat do pravidel, která platí v chráněném území. Doporučuje to ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. Podle něj naštěstí převažuje v Krkonoších drtivá většina zodpovědných návštěvníků.