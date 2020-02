Oblast v Allgäuských Alpách nám doporučili známí s tím, že je skvělá na rodinnou dovolenou. Nelhali. Ne nadarmo byl Oberjoch oceněn Německým lyžařským svazem jako nejlepší lyžařská oblast pro rodiny v Bavorsku. Jsou tu sjezdovky, na kterých je prý díky nadmořské výšce v zimě vždy sníh. Sjezdovky položené ve výšce nad 1000 metrů jsou převážně lehké až středně těžké.

Dozvěděli jsme se, že do nich bylo nedávno investováno přes 24 milionů eur, a je to znát. Mají tu třeba vyhřívané sedačkové lanovky, včetně těch snížených dětských. Na hoře Imberger Horn jsou navíc dvě přírodní sáňkařské dráhy – jedna dlouhá tři kilometry a druhá ještě o půl kilometru delší. Podle ADAC jsou to nejlepší sáňkařské trasy v bavorských Alpách, co se bezpečnosti a kvality týče.

Ubytovali jsme se v hotelu Oberjoch, který je speciálně přizpůsoben potřebám rodin s dětmi. A když venku zuřila sněhová vánice, koupali jsme se v hotelovém vyhřívaném bazénu, který měl i svou venkovní část. Nevím, jestli jste někdy zkusili plavání v příjemně teplé vodě, když vám na hlavu padá sníh, ale rozhodně doporučuji.

Skipas v rámci ubytování

Výhoda byla, že v rámci ubytování jsme měli pro celou rodinu zdarma skipas do lyžařských oblastí Oberjoch. Zajímavá je i bonusová karta Bad Hindelang Plus, kterou nabízejí místní ubytovací zařízení. S ní máte zadarmo některé lanovky nebo třeba vstup do dětského snowparku.

Kdo cestuje za gastronomií, přijde si na své při ochutnávání sýru z místních mlékáren. V létě sem pak míří fanoušci vysokohorské turistiky. Jsou tu krásné stezky všech stupňů obtížnosti i náročné ferraty, jedna z nich vás zavede například na vrchol Iseler vysoký 1876 m. n. m.