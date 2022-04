Mimochodem i samotné muzeum stojí za vidění – získalo ocenění Stavba roku 2021.

Nové kousky ve své sbírce pak hlásí i třeba Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově. „Letos pozornost návštěvníků upoutají dvě akvizice. Elektrické lokomotivy S 699.001 přezdívaná Velká laminátka z roku 1963 a E 458.0001 zvaná Žehlička z roku 1971. Kromě toho v muzeu je i jeden neželezniční přírůstek. Jedno z prvních kolových rypadel světoznámého výrobce jeřábů a zemních strojů Leibherr z roku 1964,“ sděluje mluvčí muzea Jana Dobisíková.

Milovníci benzinu, a především amerických aut by ve svých cestovatelských mapách měli připnout připínáček do obce Lužná u Rakovníka. V Muzeu amerických veteránů JK Classics uvidí „plechovou“ krásu z 50. let minulého století.

„Máme zde mimo jiné automobil značky Cadillac z roku 1947. Ten byl vystavován na prvním poválečném autosalonu v Praze, ze kterého putoval rovnou do vládních služeb, následně do KSČ. V technickém průkazu je uveden první majitel Ústřední výbor KSČ,“ říká Zuzana Knapová z muzea veteránů.

Činit se budou také o kus dál – v muzeu Splněný sen v Pavlíkově na Rakovnicku. „Novinkou je exponát motocyklu Premier S1 z roku 1914 v původním stavu. Dále motocykl Jaguar 100 vyráběný v roce 1930 v Bystřici pod Hosýnem. Z osmi kusů se dochoval pouze jeden,“ láká majitel muzea Ivo Šarlingr. V muzeu má pak další ojedinělý kousek. Historickou motorku ČZ 150, na které jezdili cvičení medvědi ve filmové komedii Šest medvědů s Cibulkou.

Akce roku

Největší očekávanou událostí letošní turistické sezony – plánovanou však až na říjen - je otevření zrekonstruovaného Armádního muzea Žižkov v Praze. Veřejnost se do nových prostor podívá poprvé od roku 2017. „Původní plocha muzea byla rozšířena trojnásobně na cirka pět tisíc metrů čtverečních, počet exponátů přesáhne hranici šesti tisíc,“ prozrazuje Andrej Halada z Vojenského historického ústavu.

Expozice v Armádním muzeu Žižkov bude rozdělena do sedmi částí. V přízemí budovy v těchto dnech vzniká například rekonstrukce zákopu z 1. světové války „Dále v sálech nalezneme třeba expozici meziválečného Československa i Československa v ohrožení a následnou mobilizaci v roce 1938. Sály v suterénu a v podzemí přináší nové expozice Mnichovské dohody, protektorátu, 2. světové války a našich jednotek na východní a západní frontě i středním východě,“ přibližuje Halada.

Kvůli vysoké inflaci a růstu cen energií si návštěvníci v některých muzeích za prohlídku připlatí. Například o 20 procent zvýšilo ceny vstupenek Železniční muzeum Lužná u Rakovníka, Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově podražil o deset procent.

Kam vyrazit za nostalgií?



Železniční muzeum Lužná u Rakovníka

Muzeum věnované železnici. Návštěvníci tu najdou nejen historické parní lokomotivy, ale rovněž také vagóny. K vidění je i model železnice. Novinkou pak v muzeu je cyklopůjčovna ČD Bike. Dále je možné domluvit speciální komentovanou prohlídku maximálně pro pět osob. Při ní si návštěvníci mohou prohlédnout strojovny a stanoviště lokomotiv.



Regionální muzeum v Kopřivnici

V muzeu návštěvníci najdou nejen informace a zajímavosti o automobilech značky Tatra, ale nově i o legendárním motorovém vlaku Slovenská strela. Muzeum nabízí prohlídku jeho depozitáře, kde jsou nainstalované vitríny s originálními součástkami vlaku a repliky uniforem vlakové posádky. Návštěvníci mají při komentovaných prohlídkách možnost nahlédnout i do interiéru vlaku.



Škoda muzeum Mladá Boleslav

V současné době je v expozici kromě tradičních modelů k vidění výstava na téma 120 let Motorsportu, která končí 18. dubna. Úspěchy značky dokumentují dva sportovní speciály Škoda 1100 OHC, stejně jako další soutěžní vozy Škoda. Mnohaleté angažmá v motorsportu dokumentuje také výstava vozů Rallye Monte Carlo. Návštěvníci si mohou prohlédnout vítězný vůz ŠKODA 130 RS (vítěz ročníku 1977) či Fabia R5, vítězný vůz z roku 2017.



V provozu jsou také prvky virtuální reality, díky kterým mohou návštěvníci zažít pocit jízdy v Laurin&Klement - Škoda 110 v prostředí pražského starého města a virtuální realita time machine dále nabízí cestu více jak 125letou historií značky.



Muzeum Splněný sen Pavlíkov na Rakovnicku

V muzeu na příchozí dýchne nostalgická atmosféra dávných let. V prostorách lze shlédnout opravdové motocyklové skvosty: mimo jiné Premier S1 z roku 1914 v původním stavu či Jaguar 100 z roku 1930. Motorek bylo vyrobeno pouze 8 kusů, dochoval se pouze jeden. Kromě to je zde k vidění motocykl ČZ 150, na němž jezdili cvičení medvědi v komedii Šest medvědů s Cibulkou.



Letecké muzeum v Praze – Kbely

Mezi zajímavosti pro návštěvníky patří v Leteckém muzeu Kbely bezesporu hangáry Staré Aerovky, které nabízejí kolekci stíhacích a bombardovacích letadel z období po druhé světové válce. Přímo v kbelském areálu je pak možné spatřit také proudové vojenské letouny první generace, tedy z konce 40. let a počátku 50. let, jde o stroje německé, sovětské, britské i americké.



Železniční depozitář Národního technického muzea Chomutov

V Železničním depozitáři NTM v Chomutově je uložena většina železniční sbírky Národního technického muzea, která je největší státní sbírkou tohoto typu u nás. V autentickém prostředí železničního depa mají v letní sezóně návštěvníci možnost vidět téměř 100 kolejových vozidel několika rozchodů a nejrůznějších typů včetně oblíbených ikon – parních lokomotiv, kterých je více než 20. Sbírka je postupně rozšiřována, a tak se uložení exponátů mění.



Muzeum amerických veteránů JK Classics

Každý rok se v expozici muzea, které se nachází v Lužné u Rakovníka, objevují nové historické vozy. Letos se mohou návštěvníci těšit na několik nových vzácných kousků z 50. let 20. století. Zajímavostí je tu například na automobil značky Cadillac z roku 1947, který byl vystavován na prvním poválečném autosalonu v Praze, ze kterého putoval rovnou do vládních služeb, následně do služeb KSČ (v technickém průkazu uveden první majitel Ústřední výbor KSČ). Ve venkovní expozici mohou návštěvníci obdivovat několik historických hasičských, sanitních a nákladních vozidel značek MACK (nejoblíbenější u dětí - pohádka od Disney - Auta, červený tahač MACK).