Rychlé šíření koronaviru v některých zemích komplikuje život Čechům, kteří se vracejí z dovolené. Třeba do Řecka ještě před dvěma týdny odjížděli jako do bezpečné země. Mezitím se ale Řecko na semaforu ministerstva zahraničí kvůli rychlému nárůstu mutace delta „propadlo“ o dvě kategorie až k červené barvě.

Rodinná dovolená v době covidu | Foto: Shutterstock

To znamená jediné: Kdo se vrací, musí do izolace a po pěti dnech podstoupit PCR test. Stejné pravidlo platí třeba při návratu ze Španělska a dalších zemí (viz grafika). Jednodušší to mají ti, již se nechali plně očkovat, a od jejich druhé dávky uplynulo alespoň 14 dní. Ti se izolaci vyhnou. Do pětidenní karantény nemusí ani děti do šesti let.