Více turistů nalákaly objekty, které jsou po obnově či otevřely nové trasy – hrad Pernštejn s obnovenou Vrchnostenskou zahradou, Veveří s novou trasou, obnovené Vimperk nebo Veltrusy. Na tomto zámku severně od Prahy letos dokončili téměř dvacet let trvající obnovu po ničivých povodních. „Nepamatuji, že byl kdy tak krásný jako teď. Chodila jsem tam jako hodně mladá,“ napsala s povděkem na facebooku zámku Veltrusy uživatelka Pavlína.

Podle památkářů budou v porovnání s loňskem ztráty větší nejen kvůli nižší návštěvnosti v letních měsících. Loni od ledna do března před koronavirovou pandemií byly otevřeny objekty s celoročním provozem, kdežto v letošním roce bylo zavřeno od začátku roku.

Ekonomové pozorovali také obří výpadek asijských turistů. Podle Českého statistického úřadu letos od dubna do června zavítalo do České republiky jen 434 čínských turistů, ve stejném období roku 2019 jich bylo celkem 183 878. „Tak markantní propad nevykazuje v porovnání s předpandemickou situací žádná jiná země,“ komentoval již dřív ekonom Lukáš Kovanda.

Povinné nošení respirátoru při prohlídkách, ale i kapacitně omezené prohlídkové skupiny (v červenci 9 lidí na skupinu). To jsou podle památkářů jedny z hlavních důvodů úbytku turistů. Zájem o hrady a zámky v České republice mělo také méně zahraničních návštěvníků. „U nich došlo k poklesu z běžných deseti procent na pět,“ vyčíslila mluvčí Národního památkového ústavu Jana Hartmanová s tím, že nejvíce to pocítily nejnavštěvovanější památky jako Hluboká, Karlštejn, Český Krumlov a Lednice.

