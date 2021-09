Během prvního testování před týdnem se potvrdilo jen 116 případů nákazy. Data z pondělního druhého kola se zatím vyhodnocují, ale podle Vojtěcha nenaznačují zhoršování situace.

Česko nicméně stojí na úpatí další vlny epidemie. Během úterka odhalily laboratoře 588 nakažených, nejvíc od konce května.

Do jaké míry za to mohou právě nákazy mezi dětmi? Během letošních prvních sedmi zářijových dní se covid prokázal u 573 Čechů ve věku do patnácti let. Vyplývá to z podrobných dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Loni se ve stejném období jednalo o 306 případů.

Meziročně dvojnásobné počty

Letos jsou tedy čísla zhruba dvojnásobná. Nicméně se ukazuje, že to nijak nesouvisí se začátkem školního roku. Meziročně dvojnásobné počty nakažených dětí totiž hygienici registrovali už během července a srpna.

V přepočtu k nakaženým ve všech věkových skupinách je podíl dětí logicky vyšší – starší ročníky jsou letos už proočkovanější a nákaza se mezi nimi tolik nešíří.

V Česku si pro vakcínu zatím mohou chodit jen děti od dvanácti let. Do víkendu bylo alespoň první dávkou naočkováno 7,3 procenta Čechů do patnácti let. Konkrétně se jednalo o 133 tisíc dětí.

Když se k nim přičte dalších zhruba 177 tisíc, které nákazu v minulosti prokazatelně prodělaly, chráněno protilátkami by mohlo být kolem 17 procent dětí.