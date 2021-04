Otevřít dokořán okna a začít pořádně větrat. To bývá první akce, do které se každý chatař impulzivně pustí, když se nadechne v lehce zatuchlém, dlouhý čas zavřeném prostoru. Především v chladnějších horských oblastech, zvlášť pokud ještě nedávno mrzlo a kamenné stěny chalupy jsou podchlazené, byste však měli k přísunu čerstvého vzduchu při první návštěvě přistupovat střídmě.

„Intenzivní větrání může způsobit srážení vlhkosti a vytvoření nechtěných plísní na stěnách, které pak budete pracně odstraňovat. Větrejte proto spíš postupně a s každým dalším pobytem interval prodlužujte,“ radí Marcela Bínová, odbornice z oddělení vytápění v projektových marketech Hornbach. Opatrnost je sice na místě, zároveň však nezapomeňte, že přísun čerstvého vzduchu potřebuje také sklep a půda.

V podkroví zároveň zkontrolujte, jestli dřevěné trámy nejsou napadené dřevokaznými houbami nebo červotoči. Boj s nimi není jednoduchý, většinou se osvědčí chemické přípravky. Vás však bude čekat mravenčí práce především při vstřiku injekční stříkačkou do děr, které dřevokaz udělal. Pozlobit dokáže i dřevokazný hmyz, kam patří například tesařík krovový. Je odolnější než červotoč a ohlásí se drobnými pilinami, které se sypou z trámů. Zbavíte se ho plynováním.

Elektřina a voda

Než se pustíte do úklidu, ze všeho nejdřív zkontrolujte, v jakém stavu je elektroinstalace, kterou mohla poškodit vlhkost. Vyzkoušejte všechny zásuvky, vypínače a světla, jestli fungují, jak mají. Pokud zaslechnete jemné bzučení, zpozorněte, protože ohlašuje krátké spojení, někde by mohl být přerušený drát. Při zatížení pak snadno vyhoří zásuvka, při tragické souhře dalších okolností může vést až ke vzniku požáru.

Pokud je všechno v pořádku, můžete zapnout ledničku, která bývá během zimního období vypnutá a otevřená, aby větrala. Prostory, do nichž budete ukládat dobroty, vydezinfikujte. Nevíte, jací čtyřnozí návštěvníci zde v čase vaší nepřítomnosti hledali potravu. Když se myšky, veverky, kuny nebo plchové dostanou do chatky nebo chalupy, zůstane po nich spoušť. A navíc je tu hrozba bakterií, jichž jsou nositeli. Takže dezinfekci do ruky a důkladně vyčistěte také kuchyňskou linku, koupelnu či toaletu.

Na podzim jste jistě vypnuli vodu, aby ve trubkách nezamrzla. Než ji zase pustíte, zkontrolujte celý vodovodní řad. Především půjde o těsnost všech spojů, abyste si byli jisti, že někde trubka přece jen nepraskla. Zajímat by vás měla i funkčnost všech kohoutů, hadic a rozvodů. Vyčistěte odpad a sifon, mohou být zaneseny solí, kterou jste do nich nasypali na podzim proti zamrznutí. Bude lepší všechny sifony otevřít, vyčistit a znovu zavřít. Teprve pak napusťte vodu do potrubí i do splachovačů toalet a raději znova zkontrolujte, jestli voda někde neuniká.

„Až po důkladné obhlídce nechte otevřené kohoutky na studenou vodu. Následně otevřete hlavní ventil, nechte několik minut téct vodu z kohoutků a potom je zavřete. Tímto způsobem odstraníte z trubek vzduch,“ doporučuje Marcela Bínová.

Pokud používáte k ohřevu vody bojler, nechte první dávku ohřát, pak ale zase všechnu vypusťte. Zbavíte se tak kusů rzi zoxidované na vnitřním plášti bojleru.

Ucpané trubky

Mezi lapálie, s nimiž se majitelé starších venkovských objektů občas musí popasovat, patří ucpané vodovodní potrubí. K jeho uvolnění můžete použít spirály a frézy, jako je protahovací pero na čištění odpadních rour, nebo se spolehněte na chemické prostředky. Pokud však zjistíte, že je potřeba vyčistit trubky, povolejte raději instalatéra, protože dokáže pracovat i s různými záhyby a spoji v trubkách.

Když špatně odtéká voda z umyvadla či WC, přijde nejprve na řadu starý dobrý zvon na odpad. Využít lze také hydroxid sodný, ohleduplnější však budou živé bakterie, které se živí tukem. Když ani bakterie neuspějí, čeká vás rozebrání sifonu a ruční vyčištění. Vysokotlaký čistič vám pomůže při uvolnění záchodové mísy a jejího kolena, které ucpal nevhodný odpad.

Pokud čerpáte vodu z vlastní studny, měli byste minimálně dvakrát ročně podrobit kontrole i ji. Při první jarní návštěvě chaty zkontrolujte její zakrytí a případná poškození. Když se chcete ujistit, zda je voda v ní pitná, odeberte vzorky a nechte je zanalyzovat u hygieniků. Při zjištění přítomnosti škodlivých mikroorganismů bude nutné provést kompletní dezinfekci vody.

Pozor na plísně za nábytkem

Jakmile už voda zase teče a elektřina funguje, pusťte se do úklidu. Dezinfekci hygienického zázemí a kuchyně jsme už zmiňovali. Při vyhánění pavučin z rohů a skrytých zákoutí se zaměřte také na hledání vlhkých skvrn. Odsuňte nábytek a zkontrolujte, jak jsou na tom stěny. Pokud objevíte plíseň, kromě častého a důkladného větrání a topení vám s její likvidací pomohou speciální přípravky, kterých je na trhu dostatek.

Peřinám prospěje vyvětrání na jarním sluníčku, ty babičkovské péřové dejte raději vyčistit, protože bývají rájem roztočů. Matrace vyprašte a důkladně projeďte vysavačem. Zbavit prachu byste měli také koberce a předložky, dobrým zvykem bývalo je vyprášit klepadlem. Povlečení, záclony, potahy či ubrusy strčte do pračky a pověste na čerstvém jarním vzduchu, za chvíli budou suché a voňavé.

Po vyčistění volají také okna a dveře. Pokud nejdou zcela dovřít, viníkem mohou být právě nános prachu a nečistoty v mechanismu. Příčinou může být také opotřebované kování nebo závada na něm, zkuste je promazat. Jestliže už k sobě nedoléhají rámy oken, provizorně je utěsněte izolační páskou.

Až se budou okna a dveře blýskat čistotou, přijdou na řadu podlahy. Zběžné vytření nestačí, protože nebyly čištěny dlouhé zimní měsíce. Opět je na místě, stejně jako v případě kuchyňské linky či hygienického zázemí použití dezinfekčního prostředku.

Za štiplavý kouř mohou saze

Při jarním zprovozňování chalupy či chatky nezapomeňte na údržbu krbu a hlavně komína, pokud v kamnech topíte dřevem nebo uhlím. Nezapomeňte, že skoro čtvrtina požárů v obytných budovách vzniká právě v okolí komínového tělesa. I proto potřebuje vyčistění od vrstvy sazí a kreosotu, což je hořlavá látka, co se usazuje na jeho stěnách. Kreosot je přítomný i v plynových krbech, i když v menším množství.

Jednou ročně má každý majitel nemovitosti povinnost nechat prohlédnout spalinové cesty a spotřebiče paliv kominíkem. Pro majitele sezonně obývaných stavení je výhodnější nechat si je vyčistit na jaře. Revize komína se vyplatí i kvůli pojištění nemovitosti, delší životnosti komína nebo vyšší účinnosti topení.

Když se z kamen začne při prvním jarní zatápění valit kouř, nahromadění sazí v komíně pravděpodobně brání dostatečnému přívodu vzduchu a neumožňuje, aby šel správným směrem ven. Zkuste vyčistit kouřovod prostředkem na odstranění sazí. Stačí, když vhodíte dvě polévkové lžíce do ohně, a ten odstraní nánosy. Zabraňuje také vzniku kouře a zároveň udržuje rošt v čistotě.

Krb jste měli důkladně vyčistit po skončení sezony, pokud jste opomněli, budete to muset udělat teď. Odstraňte popel, uhlíky a další nečistoty, vymeťte popel a zprůchodněte průduchy, které mohou být zanesené. Z hlediska bezpečnosti by na žádné chatě a chalupě neměl chybět hasicí přístroj. Jeho revize bývá v určitých intervalech dokonce povinná.

Vylezte na střechu

Kvůli sněhové nadílce, prudkému větru nebo průtrži mračen mohou být poškozeny odtoky a krytina. „Kromě kontroly krytiny se zaměřte na oblast úžlabí a nároží. Tahle místa jsou dost náchylná k poškození sesuvem sněhu a ledu kvůli použití řezaných tašek,“ nabádá Zdeněk Štofaňak, zástupce společnosti HPI-CZ. Pokud objevíte poškozenou střešní tašku, co nejdřív ji vyměňte.

Problémem může být také mech, protože udržuje vlhkost a narušuje tašky či šablony. Obvykle napadá střešní krytiny s příměsí cementu, tedy azbestocementové či klasické betonové krytiny. Nevyhýbá se ale ani starším páleným taškám. Zkuste ho alespoň částečně mechanicky odstranit, třeba vysokotlakým čističem, a pak použijte postřik průmyslově vyráběnými prostředky.

Dobré je také prohlédnout odvětrávací otvory střechy, vikýře a střešní okna. Ujistěte se, že střešní okna mají v pořádku lemování. Pokud je na střeše oplechování, například lemování či úžlabí, nezapomeňte důkladně vyčistit vodní drážky, aby mohla voda správně odtékat.

Ohroženým prvkem je také okapový systém. Ujistěte se, že nejsou pokroucené žlaby a svody, spoje jsou těsné a žlabové háky nejsou uvolněné. Okapy mohou být nejenom utržené, často jsou ucpané větvičkami a listím. Kvůli jarním dešťům byste mohli být nemile překvapeni, když by vám okapy najednou začaly přetékat. Vyčistěte je, přesvědčte se, zda vám někde nerezaví. Při dalším pracovním víkendu budete muset poškozená místa vybrousit a znovu natřít. Do jarní prohlídky zahrňte také kontrolu hromosvodů.