Hypotéky jsou oproti loňsku dražší dvojnásobně. Má vůbec smysl se za takové situace pouštět do stavby rodinného domu? Komu byste investici doporučil a komu nikoli? Bydlení je lidská potřeba a když dobře zvážíte své finanční možnosti, cesta se vždy najde. Zjednodušeně řečeno, pokud jste už delší dobu rozhodnuti, že stavět budete, a máte dobře rozplánované finance, zkrátka to udělejte. Zamyslel bych se však nad původními plány a poohlédl se po alternativách, co se týká použitých materiálů, či změnil pohled například na velikost a umístění stavby. A komu bych investici doporučil? Tomu, kdo se opravdu dobře zamyslí nad tím, jestli nejít vzhledem k situaci raději do nájmu, a vyhodnotí, že do hypotéky opravdu chce jít. Tady doporučuji konzultaci s profesionálním hypotečním specialistou.

Jak vysoké jsou v současné době úrokové sazby?

Průměrná nabídková sazba je nyní podle našich dat 4,62 procenta. Dá se však očekávat, že se ještě zvýší. Kam až, to je milionová otázka, na kterou by chtěl znát odpověď každý. Je možné, že se dostane i k hranici 6 procent. Předpovídat nelze, ale věřím, že nejčernější scénáře nás nečekají, a výš už sazby nepůjdou. Například taková osmiprocentní sazba by z hypoték udělala produkt pouze pro bohaté. A to bych nerad viděl.

Česká národní banka od dubna opět zavádí limity pro ukazatele DTI a DSTI. Jak budou vypadat? A jak ovlivní dostupnost hypoték? Tady je potřeba opravdu přemýšlet dopředu a prostudovat si podrobnosti. Laicky řečeno jsou ukazatele DTI a DSTI signálem, že banky budou po žadatelích vyžadovat dokládání vyšších příjmů. Přesně technicky řečeno od 1. dubna 2022 mohou banky poskytovat úvěry s LTV 80 procent, horní hranice celkového zadlužení vůči ročnímu příjmu (DTI) činí 8,5násobek ročního příjmu a měsíční splátka vůči měsíčnímu příjmu (DSTI) maximálně 45 procent čistého měsíčního příjmu žadatele.

Pro žadatele mladší 36 let pak bude platit devadesátiprocentní LTV, horní hranice DTI 9,5násobek ročního příjmu a DSTI maximálně 50 procent čistého měsíčního příjmu. Z toho vyplývá, že každý, kdo chce o hypotéku požádat, by měl zvážit své finanční možnosti – a to nejen v aktuálním chvíli, ale hlavně do budoucna. Je dobré si položit otázky jako: Budu mít finanční rezervu i za deset nebo dvacet let? Bude můj příjem stoupat, nebo stagnovat? Čekají mne nějaké významné události? Zvládnu pokrýt i zvýšení úroku a inflace v čase? Zkrátka nikdy nesmíme zapomínat, že hypotéka je dlouhodobou záležitostí.

Jiří HavrlantZdroj: se svolením Jiřího HavrlantaJiří Havrlant

Ve finančním sektoru působí už od roku 2014, kdy pracoval jako konzultant a poradce. Tato zkušenost ho přivedla v roce 2018 do investiční skupiny Rockaway. Zaujal ho projekt Chytrý Honza, který v tu dobu patřil do portfolia této investiční skupiny. K prohloubení zkušeností z investičního světa se v roce 2019 připojil k investiční skupině DRFG. Ta v tentýž rok kompletně koupila společnost Chytrý Honza a Havrlant se přesunul do dozorčí rady, kde vedl management retailových produktů. Následně byl v roce 2020 jmenován do role CEO.

Co je fixace úrokové sazby hypotéky a kterou zvolit, když sazby letí vzhůru?

Fixací je myšleno období, kdy si smluvně zajistíte délku platnosti určité úrokové sazby. Jde o období, po které se úroková sazba nemůže změnit; nemění se tedy ani splátka hypotéky. Obecně platí, že pokud jsou sazby nízké, volí se delší fixace, a naopak v případě vyšších sazeb je rozumné zvolit fixaci kratší. Při rozhodování o délce fixace opět myslete na celý investiční záměr s ohledem na vývoj možných životních situací a změn. Většinou bývá optimální fixace tři nebo pět let. V současné době jsou nižší sazby u pětileté fixace než u fixací na tři roky, případně na rok, ale znovu je třeba počítat, že sazby ještě porostou. Správné rozhodnutí je poměrně strategická a komplexní záležitost, a proto bych opět doporučil profesionála, který se hypotékám věnuje.

Co dělat, když přestanu mít dostatek prostředků na splácení stávající hypotéky? Tady platí, že štěstí přeje připraveným. Pokud je dobře postaven investiční záměr a zvolena vhodná investiční strategie, k této situaci prakticky nemůže dojít. Život je ale nevyzpytatelný a pokud se to přece jen přihodí, je dobré kontaktovat finančního poradce a vstoupit do jednání s bankou. Komunikace s ní je totiž v tu chvíli naprostou nutností. Správně sestavená strategie vám navíc dovolí nemovitost v případě nouze okamžitě prodat – to může být při současných cenách nemovitostí dokonce výhodné a vy z celé složité situace vyváznete bez větších negativních dopadů.

Jak vysokou finanční rezervu je dobré v současné době mít?

Čím vyšší, tím lépe. Obecně ale platí, že okamžitě dostupná rezerva by měla činit alespoň šestinásobek měsíčního příjmu. Je třeba zohlednit také finanční nároky každého jedince a výši rezervy jim přizpůsobit. Ať už jsou však požadavky na osobní či rodinné náklady jakékoliv, šestinásobek by v současné době měl být minimem.

Ukazatelé DTI, DSTI a LTV

DTI – neboli "Debt To Income", jde o poměr výše všech úvěrů k vašemu ročnímu příjmu.

DSTI – neboli "Debt Service To Income", česky řečeno poměr výše dluhu k příjmu. V praxi pak jde o výši měsíční splátky vůči vašemu měsíčnímu příjmu.

LTV – neboli „Loan To Value" je poměr mezi výší hypotečního úvěru a zástavní hodnotou nemovitosti. Jedná se velmi důležitý údaj, který v podstatě rozhoduje o výši hypotéky, kterou vám banka může proti zástavě danou nemovitostí nabídnout.