/FOTO, VIDEO/ Liberecký basketbal byl dlouhá léta na ústupu, ale to se teď mění. BA Lynx Liberec dlouhodobou a systematickou prací začíná sklízet ovoce. Ve druhé nejvyšší soutěži se momentálně nachází na třetí příčce a v poháru se postavil obrovskému favoritovi z Děčína, se kterým držel hlavně v první čtvrtině krok, nakonec však padl 63:100.

Liberečtí měli v hale velkou fanouškovskou podporu, stejně jako v zápasech první ligy. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

„Byla to pro nás odměna za dlouhodobou práci, kterou kluci předvádí. Letošní sezonu máme super a pohybujeme se na předních místech tabulky první ligy,“ pravil spokojeně Jan Pastýřík, šéftrenér a manažer klubu v jedné osobě.

První čtvrtina skončila nerozhodně 20:20, poté se ale kvalita soupeře ukázala. „Někteří hráči Děčína, hlavně tedy mladší ročníky, proti nám nastupují i v první lize. Věděli jsme, že kvalita bude nejspíš někde jinde. Děčín nedávno porazil Nymburk na domácí palubovce a očekávali jsme těžký zápas, což se také potvrdilo,“ nenalhával si nic bývalý hráč USK či Kondorů Liberec.

Nejvíce ztratil Liberec ve druhé a třetí části, které prohrál 13:27, respektive 12:33. „Sešlo se více faktorů. Neřekl bych, že by nám došly fyzické síly a kluci to po této stránce zvládli. Do třetí čtvrtiny jsme například vstoupili dobře a vedli 4:0. Soupeř pak ale zapojil hráče základní sestavy, nastoupil Štěrba a poslal tam pět trojek za pět útoků, kdy jsme vůbec nebyli schopni kontrovat. Série 0:15 poslala zápas do velkého rozdílu,“ uznal 208 centimetrů vysoký muž.

Velkou radost mu dělá návštěvnost. „Nebudu nalhávat, bylo znát, že hrajeme proti ligovému týmu a hala byla plnější než obvykle. Musím ale říct, že diváci chodí celou sezonu a jsme za to rádi. Vyplácí se práce s mládeží, kdy fanclub tvoří hlavně naši dorostenci a mladší kluci, kteří vytváří super atmosféru. Rodiče to berou jakou společenskou záležitost a máme skoro vždy plnou halu,“ neskrývá Pastýřík nadšení.

BA LYNX Liberec - BK ARMEX Děčín 63:100

Základní sestavy:

Liberec: V. Kořínek, Příhonský, Stibor, Olejník, Bím.

Děčín: Walton, Kroutil, Svoboda, Pomikálek, Macháč.

Body Liberce: Olejník 18 (1x 3, TH 7/10, 11 doskoků, 7 získaných faulů), V. Kořínek 18 (3x 3, 4 asistence), Příhonský 11 (1x 3), Bím 8 (1), Vejvar 5 (1), Š. Kořínek 2, Stibor 1, Obešlo 0, Bujdoš 0, Teimer 0.

Body Děčína: Štěrba 17 (5x 3), Walton 16 (3x 3, 4 asistence), Mach 12 (6 doskoků), Kroutil 11 (3x 3), Svoboda 10 (4 zisky), Pomikálek 8 (1x 3), Rozsypal 7 (1), Macháč 6, Slowiak 6 (4 asistence), Šturanovič 4, Carter 3, Bobek 0.

Střelba za 2 body 11/32:27/46, za 3 body 7/25:13/30, TH 20/29:7/14. Doskoky 34:49 (útočné 11:17), asistence 5:18, ztráty 19:12, fauly 19:20.

Čtvrtiny: 20:20, 13:27, 12:33, 18:20. Rozhodčí: Petr Blahout, Veronika Vávrová.