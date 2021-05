Pro normálního občana jsou náměstci ministrů pod rozlišovací schopnost, což lze naprosto chápat.

Přesto by ale přesazení Jana Kohouta z ministerstva spravedlnosti od prezidentovy favoritky Marie Benešové na ministerstvo zahraničí nemělo ujít pozornosti. Ukazuje totiž jasně, že si Miloš Zeman na půdě české diplomacie počíná jako kdysi švédská vojska na dobytém území. A jednoznačně ilustruje, že do područí Hradu se po sjezdu ČSSD dostává celá sociální demokracie a z kdysi politického suveréna Jana Hamáčka se stává Zemanův mužik.

Jan Kohout, šéf diplomacie v prezidentské vládě a klíčová postava pročínských aktivit Zemana, které ho dlouhé roky živily, dostal na starost naše předsednictví v EU.

Ve funkci politického náměstka, tedy z definice „člověka do voleb“, je to naprostý výsměch vší logice a jen další krok k tomu, české předsednictví pohřbít. To také ilustruje, kam se za osm let Zeman, který vyvěšoval vlajku EU na Hradě, za ta léta dostal.