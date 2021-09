Už mnoho let mě vytáčí postoj politických stran, které především před volbami útočí na státní aparát. Na ty líné, nekompetentní, zbytečné a předražené byrokraty, kteří sedí na svých pohodlných židlích a prakticky se dennodenně osm hodin nudí.

Na úřad většinou chodíme proto, že potřebujeme nějaké razítko, stavební povolení, cestovní pas, potvrzení do školy, živnostenské oprávnění, rodičovskou dávku, podporu v nezaměstnanosti atd. Většina z toho není nic příjemného, takže k příslušné přepážce chodíme nastartovaní už předem. Čekáme neochotnou, otrávenou a neschopnou úřednici, která nám hodlá zkomplikovat život.

Netvrdím, že takové nejsou, ale já je v poslední době nepotkávám. Naopak narážím na přívětivé a věci znalé ženy a muže, kteří plní do puntíku to, co mají.

Což je přesně to, oč tu běží. Svoji agendu si nevymýšlejí, tu jim přidělují politici, kteří se pak po nich licoměrně vozí. Slibují digitalizaci a vyřízení všech formalit z domova, ale nejsou toho schopni. V programech mají štíhlý stát a omezení byrokracie, leč do zákonů přidávají práci pro tisíce nových lidí v administrativě.

Zatím jsem neobjevila volební program, který by obsahoval jasný postup, kterak efektivně omezit byrokracii, zrušit zbytečné výkazy i úřady a propuštěné lidi rekvalifikovat. Škoda.