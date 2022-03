Není tedy pochyb o tom, že válka jen tak neskončí. A to nejmenší, co můžeme udělat pro Ukrajinu, která ve válce s Rusy krvácí také za nás, je vedle likvidačních sankcí proti Kremlu dodat Kyjevu všechny zbraně, které jí dodat můžeme. A to hned. Měli jsme to udělat už dávno. Nevyzbrojit Ukrajinu tím nejlepším, co měl Západ k dispozici dávno před válkou, byla chyba. Chyba, kvůli níž teď umírají tisíce ukrajinských vojáků, civilistů, žen a dětí. Chyba, kvůli níž se Rusko vůbec k něčemu tak šílenému, jako je útok na Ukrajinu, odvážilo. Přesto, a právě proto, musíme teď udělat vše, co je v našich silách, abychom dodali Ukrajině peníze, zbraně, palivo, potraviny, prostě vše, co jí jen trochu pomůže se ruské agresi bránit.

Vzít Ukrajinu do EU? Ano

Každý ruský tank, každé ruské letadlo, každý raketový komplex, který Ukrajinci zničí, snižuje schopnost Ruska nejen dobýt Ukrajinu, ale také snižuje riziko, že Kreml podobně zaútočí na jiné země – Moldávii, Gruzii, Pobaltí, na nás.

Ukrajinci dnes bojují a umírají nejen za Ukrajinu, za svůj nezávislý a demokratický stát, který se chce stát součástí Západu, ale také za nás. Čím více vyčerpají putinovské Rusko, tím víc sníží schopnost Kremlu ve své agresorské politice pokračovat. Je naší sebezáchovnou povinností jim v tom pomoci dalšími vlaky munice a zbraní, dodávkami nafty a benzínu, léky, penězi, vším, co potřebují. Oni za nás nasazují životy. Když jim teď nepomůžeme, budeme za to platit našimi vlastními životy my.