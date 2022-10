Je to velký den pro Velkou Británii. Jmenování Rishiho Sunaka britským premiérem zahajuje novou éru Spojeného království. A to ne jen tím, že po mnoha desítkách let, kdy předsedy britské vlády jmenovala zesnulá královna Alžběta II., jmenoval premiéra už nový král Karel III. V Sunakovi se totiž premiérem stává první potomek indických přistěhovalců, první budhista a první zástupce „barevné“ části Velké Británie. Dodejme, že ve Velké Británii toto označení nenese na rozdíl od Česka hanlivý podtext.

O tom, kam až se dnešní Velká Británie za poslední století posunula, svědčí nejen to, že Sunakovi indičtí rodiče přišli na britské ostrovy ze západní Afriky, z bývalých britských kolonií. Ale také, že Sunak patří mezi dolarové miliardáře a mezi vůbec nejbohatší lidi ve Velké Británii. Jak svým přičiněním, tak tím, že se přiženil do britsko-indické miliardářské rodiny.

Sunakovo premiérství, bez ohledu na to, jak bude dlouhé a úspěšné, je velkým vítězstvím etnicky otevřené britské společnosti, jež dokázala až úplně na svoji špici dostat nejschopnější lidi. Bez ohledu na jejich etnický původ, náboženství, o barvě kůže nemluvě. To, co je dnes na Británii výjimečné, je právě tato schopnost vzít si z koloniální minulosti to nejlepší. A to přesto, že ani Británie nebyla v minulosti nějaký příkladný kolonizátor bez poskvrny.

Pro nás Čechy je pak Sunak jako britský premiér výzva. Výzva zamyslet se, zda si vůbec dokážeme představit jako českého premiéra třeba potomka východoslovenských Romů. A pokud ne, tak proč tomu tak je.