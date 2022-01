Zlatým pravidlem každého hospodáře je mezisoučet neboli moderně řečeno audit. Buď se dělá k určitému termínu, nebo po převzetí firmy. Přesně to čeká všechny ministry. Po vládě ANO a ČSSD je nutné vše podtrhnout a odhalit, jak to vypadá uvnitř. Čísla ovšem neznamenají totéž co politické proklamace.

Pokud ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) tepe svého předchůdce Karla Havlíčka (ANO), že vyplýtval na covidovou pomoc 65 milionů pro majitele kasin, voličem to otřese. Jenže není to tak jednoduché. Kompenzace musely být vypláceny rychle a podle jasných kritérií. K nim patřila plošnost. Buď všem, nebo nikomu.

Není fair z toho udělat bič na konkurenci, když sami poslanci STAN a Pirátů před dvěma roky požadovali okamžité řešení bez výjimek.

Nejasno je i kolem přínosu EET pro státní rozpočet. Exministryně financí Alena Schillerová (ANO) tvrdí, že vynesla 33 miliard. Zástupci ODS to popírají. „Elektronická evidence tržeb je po celé tři roky pouze nástrojem třídního boje Andreje Babiše s živnostníky a malými podnikateli. Obrovské daňové příjmy z EET se nekonají, to potvrzuje i NKÚ,“ říká místopředseda sněmovny Jan Skopeček.

Co tedy platí? Zasloužíme si to vědět, neboť vláda se rozhodla EET zrušit. Premiér Petr Fiala má mezi svými novými poradci Michala Klímu, který bude mít na starost mediální oblast a dezinformace. Měl by se zasadit o to, aby se k lidem i z ministerských pracoven dostávaly jen pravdivé a komplexní informace.