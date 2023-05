Jakub Horák | Foto: se svolením J. Horáka

I když se mezi křesťany nepočítám, Ježíšův příběh musel zářit jako světlo v dobách, kdy spolu všichni jen na krev bojovali o prachy, území a ženský. Ono se tedy bojuje samozřejmě dál, ale přece jen je to o dost kultivovanější.

Jakub Horák

je spisovatel

Nebudu vás unavovat úvahami nad tím, že Velikonoce se u nás i letos odehrávají spíš jako oslava jara spojená s koledou a mašlovačkami než jako připomínka ukřižování. Vždyť i já jsem tomu rád! Přece jen i díky tomu, že už svět není tak krutý, jeho příběh pomalu mizí, protože kdo si chce kazit život krutou historkou o tom, jak někoho hodiny bičovali a pak ho přibili hřebíky ke kříži a nechali ho tam pomalu zadusit? Ať žije jaro!

Z těch velkých náboženství má Ježíšovo učení přesto oproti buddhismu jednu výhodu: přitakává životu a říká, že život může být i fajn věc. Kdybych byl opravdu zodpovědným buddhistou, musel bych se zbavit všech pout – veškerých attachements – což znamená, že by mi třeba měla být lhostejná i moje čtyřletá dcerka Sofinka. A to nechci, i kdybych to dokázal, a to nedokážu. Protože i když je dalajlama skvělý člověk, to, co říká, je hodně soft buddhismus. Když jdete do hloubky, stojí tam, že celý život je jen iluze a je třeba se zbavit všech pout.

Pěna dní: Konec světa

Velká náboženství jsou nám sympatická i v dnešní době, protože z nich stále čerpáme pocit, že náš život je důležitý, že nejsme jen maso na špejli – jedno z osmi miliard lidí – chodících po kusu kamene letícího vesmírem někde na okraji Mléčné dráhy, tvořené 400 miliardami dalších hvězd.

Někdy míň znamená víc. Když jsem se jednou v devadesátkách coby mladistvý intelektuál zeptal břevnovského arciopata Anastáze Opaska na nějakou zapeklitou teologickou otázku a těšil se, jak starého pána nachytám, on se jen usmál a udělal mi na čelo křížek. Ten úsměv si pamatuju dodnes a ten křížek mě určitě i dodnes chrání tady, v místní skupině galaxií, která patří do kupy galaxií v Panně, jež je součástí nadkupy galaxií Laniakea.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.