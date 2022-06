Nevyspělý, šikanovaný, ublížený muž přišel do školy nebo do obchodu a postřílel tam desítky lidí. Už několik let se vyspělý svět pozastavuje nad podobnými, stále stejně znějícími zprávami ze Spojených států amerických. A dává si jednu jedinou otázku: Jak takovému běsnění zabránit?