Nedávno jsme chtěli jít s dětmi na šlapadla na Vltavu. Jenže bylo hodně vody, a tak žena volala do provozovny lodiček, zda jsou v provozu. Samozřejmě, že ne! Prý se má podívat na web. Samozřejmě že hydrometeorologický. No tam jasně uvidí, jestli je voda pod 300 (doteď nevíme jakých jednotek) nebo ne. Ale bacha, někdy i při 270 mají ještě zavřeno. Asi není třeba dodávat, že na dotyčném webu žádné takové jednoznačné číslo nesvítí.

Stát v rohu a šoupat nohama

Tomáš Jindříšek

je reklamní a marketingový expert

Prokazování odborné převahy je v našem světě běžné. Udělal jsem si mezi známými anketu, kdy jsou nejčastěji frustrováni a kdy si připadají jako blbci. Třetí místo obsadily odborné služby typu IT nebo autoservis, druhou příčku zastávají školy a o první pozici se nerozhodně dělí ordinace a úřady. „Často z úřadu odcházím s pláčem,“ svěřila se paní Kateřina, inteligentní a úspěšná žena.

Mnoho odborníků žije ve zvláštním schizofrenním postoji, že jako oni tomu nikdo nemůže rozumět, ale na druhou stranu přeci základům jejich problematiky musí rozumět každý.

Aby bylo jasno, toto není filipika proti úředníkům, lékařům a učitelům. Existuje hodně takových, kteří jsou milí a snaží se pomoci systému navzdory. Ovšem „odborně vyškolit“ se nás pokouší kdokoliv od obsluhy restaurací až po řidiče dopravních prostředků (vzpomeňme slavnou písničku Řiditel autobusu od skupiny Tap Tap). Mladý a mezinárodně uznávaný vědec Jan Lukačevič mi napsal: „Vědci jsou také super příklad. Ti si nerozumí ani mezi obory.“

Domnívám se, že jedním z důvodů potřeby převahy je pravěký pud teritoriálního boje. Všimněte si, že často na vás lidé místo pozdravu zaútočí nějakou nelogickou větou typu „Proč jste s tím děckem nepřišli už ráno?“ nebo „Jak točené? Pivo se čepuje, točí se film.“. Někdy, obvykle když nad tím mávnete rukou, se dotyčný zklidní a dá se s ním pak domluvit. Jenže často u nás takový úvod startuje stejně jízlivou odpověď a tím se nevyhratelný boj o území spouští naplno.

I v mé profesi (marketing) se řada kolegů domnívá, že používání odborných výrazů a nesrozumitelných zkratek jim dá převahu. Že budou vypadat potřebněji. Já jsem přesvědčen, že skutečného odborníka z vás dělá to, zda jste schopni věci srozumitelně vysvětlit a zjednodušit. Bez arogance a poučování. S pokorou, že to, co děláte, není jediná – a pravděpodobně ani nejdůležitější – věc ve vesmíru.

Je to těžké, protože zrovna toto se učí doma i ve školách minimálně. Učíme se něco umět , méně už ale věci vysvětlovat, vnímat je v kontextu a srozumitelně předávat dál.

Proto je tak snadné podlehnout a stát se Fachidiotem. Což je dle definice vysoce, ale pouze jednostranně vzdělaný odborník, který často postrádá základy humanitního vzdělání a celostního myšlení.

A jak to máte vy, milí čtenáři? Jste také často frustrovaní? A jak to řešíte? A upřímně, podlehnete také někdy záchvatu odborné převahy

