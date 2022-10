Minulý týden jsme si na sociálních sítích dělali legraci z toho, že když Rusové chtějí Krym a části Ukrajiny jako své historické území, my Češi obsadíme Královec . Ono nám tedy město, které se německy jmenovalo Königsberga nyní jako součást Ruské federace nese jméno Kaliningrad, nikdy nepatřilo. Ale přece jen ho v roce 1255 křižáci z Řádu německých rytířů na počest českého krále Přemysla Otakara II. při jeho založení pojmenovali Královec a stojí tu katedrála našeho sv. Vojtěcha, takže když zamhouříme obě oči…

Jakub Horák

je spisovatel

Byla to samozřejmě pouhá recese v té nejlepší haškovské tradici, ale její dosah byl značný, neboť o ní referovala světová média. Jan Papež, majitel cestovní agentury Marco Polo, dokonce napsal na svůj facebookový profil: „Sociální sítě mají obrovskou sílu. Touláme se po Peru a několikrát nám různí lidéz různých koutů světa, když se dozvěděli, že jsme Češi, popřáli k získání KALININGRADU. Naposledy dnes pod Machu Picchu.“

Pěna dní: Léta voleb

Naše „velmocenské ambice“ zaznamenali i v Rusku, kde hlasatelka státní televize Skabajevová pobouřeně prohlásila: „Češi evidentně chtějí, aby v jejich zemi probíhalo to samé, co teď probíhá na území Ukrajiny.“ A tady už legrace začíná končit, protože válka legrace není. Rusové nechápou, nebo nechtějí chápat, že my žádné území nechceme, jen si utahujeme z toho, jak se sami ohánějí historií a na jejím základě žádají, aby je druzí poslouchali.

A jak už to bývá, když si všichni dělají z něčeho legraci, vždy se objeví někdo, kdo chce vypadat jako chytřejší než ostatní, a začne je umravňovat. Tentokrát to byl levicový intelektuální web Alarm, kterýk recesi napsal: „Ano, také jsme byli křižáci. Je to důvod k studu, ne k hrdosti. Vtipkování na téma připojení Královce k České republice ignoruje krvavou historii křižáckých výprav, vyvražďování a následnou christianizaci“.

Zdá se, že v českém Alarmu mají smysl pro humor atrofovaný podobně jako moderátorka Skabajevová.