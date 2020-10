Mohlo by se zdát, že v době, kdy kabinet za sebou chce letos nechat sekeru za 500 miliard a na příští rok plánuje 320 miliard, 54 miliard už není podstatných. Ale ono je, jsou to třeba víc než dvě třetiny rozpočtu ministerstva obrany.

Česká vláda si v tichosti zažádala o půjčku 54 miliard korun od Evropské unie Přečíst článek ›

Slušelo by se tedy, aby se o půjčce vědělo, aby se řeklo, proč si půjčujeme. Pokud si půjčku nakonec nevezmeme, je třeba zdůvodnit i to. A jestliže si ji vezmeme, měli bychom EU poděkovat. Protože to se za 54 miliard sluší.