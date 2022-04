Jakkoli je verze o ruském útoku pravděpodobnější, je velmi těžké to nezávisle ověřit.

K čemu to celé je, Vladimire Putine?

Internet je plný zpráv, které vzbuzují pozornost, ale zároveň i pochyby. Prý ukrajinští vojáci vraždí válečné zajatce. Prý to potvrdili žurnalisté z New York Times. Jenže je to tak? Jinde probleskne detail o ruském vojákovi, který zneužil dítě a natočil to na video. Video nikde není, ale mluví se o něm. Vzniklo?

Když člověk čte ruskou propagandu, vnucuje se mu na mysl, že lžou jen Rusové. Tady jsou totiž černá a bílá obráceně. Invaze je speciální vojenská operace. Okupace je osvobození.

Ukrajinští obránci jsou nacisti a ruští agresoři bojovníci za svobodu a ochránci obyvatel trpících pod nesnesitelným útlakem. Přinášejí nešťastným Ukrajincům civilizační hodnoty, jejichž je matička Rus už tisíc let nositelem.

Starší z nás, kdo pamatují, jak psalo v sedmdesátých letech Rudé právo, důvěrně znají ten zlostný a skrznaskrz prolhaný tón.

Jenže z toho ještě nevyplývá, že vše, co zveřejňuje Ukrajina, je pravda. Informační válka je součástí konfliktu a napadená strana má samozřejmě právo používat lest a snažit se ukázat útočníka v tom nejhorším světle.

Uprchlíci: ne vše je skvělé

Pokud nevidíme srdcem, ale i rozumem, je navíc pravděpodobné, že ukrajinští obránci nejsou svatí. Agrese vyvolává touhu po pomstě a nebylo by se čemu divit, kdyby jí dali vystresovaní bojovníci občas průchod.

Na všechny zprávy z bojiště je potřeba hledět s odstupem. Je tedy vše relativní? Ne, naprosto ne. Je nade vší pochybnost jisté, že putinovské Rusko je agresor a Ukrajina obětí, která si zaslouží veškerou podporu.