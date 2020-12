Přesto se Janu Hamáčkovi a jeho lidem dařilo prosazovat levicové zákony, kupříkladu proplácení prvních tří dnů nemocenské nebo náhradní výživné. Byla to funkční koalice.

To přestalo platit, jakmile se vládní strany štíply ve věci daní. Od chvíle, kdy ANO prohlasovalo daňový balík v Babišově verzi společně s ODS a SPD, efektivní a smysluplná spolupráce vládních partnerů skončila. Uvědomuje si to Babiš i Hamáček a jejich včerejší výroky to jen podtrhly.

ČSSD zváží opuštění vlády po skončení stavu nouze (ten zatím trvá do 23. prosince). Premiér jí vzkázal, ať jde hned. Nouzový stav prý klidně zvládne bez sociálních demokratů v menšinové vládě. Tím potvrdil to, co řekl Deníku před třemi týdny. Chtěl by zkrátka dovládnout sám, v čemž by mu jmenováním pěti nových ministrů za ANO jistě pomohl i prezident Miloš Zeman.

Co si ale přejí ostatní strany, tedy především ty, které by podle prosincového průzkumu společnosti Kantar pro ČT získaly ve sněmovně většinu 129 křesel? Netlačili by Piráti, STAN, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a SPD na rozpuštění sněmovny a vyhlášení předčasných voleb v tradičním jarním termínu?

Při rozjeté epidemii, chystaném masovém očkování a neexistujícím elektronickém hlasování by šlo o hazard, který by voliči mohli potrestat. Naopak logické by bylo, kdyby socialisté a komunisté Andreje Babiše opustili a připojil se k opozici. Vše, co by v příštích deseti měsících přišlo ze Strakovy akademie, by šlo výlučně na vrub hnutí ANO. Body kladné i záporné.