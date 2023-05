Martin Komárek | Foto: Deník

Supermodelka Pavlína Pořízková oznamuje z Paříže, že je bláznivě zamilovaná. Na tom by nebylo nic divného, kdyby jí nebylo 58 let. Za mého mládí byly ženy v tomto věku usedlými babičkami s šátky a v neforemných chalátech. Život pro ně skončil, zůstaly vzpomínky. Nebylo divné spíš tohle umělé vyhasnutí než nová láska ženy v nejlepších letech?

Francouzi se bouří, že půjdou do důchodu později. Karel III. by jim mohl přes kanál s anglickou ironií vzkázat: Vy chcete jít do penze dřív než ve čtyřiašedesáti? Vždyť mně je čtyřiasedmdesát a teprve nastupuju do zaměstnání…

Fialův maratonský běh

Řeklo by se, že jiný potentát, Joe Biden, už dokázal všechno, co mohl. A že osmdesátka je věk, kdy už lze na odpočinek vážně pomýšlet. Jenže on si nedá pokoj a chce jít do voleb. Americká kampaň je navíc jeden z nejnáročnějších maratonů, jaký může člověk absolvovat.

Dodejme ještě, že slavná česká spisovatelka slaví šedesáté první narozeniny fotografií, na níž je svlečená, a můžeme si položit otázku, co je vlastně staroba. A co je ten důchodový věk, o kterém se teď mudruje?

Dříve se mluvívalo o moudrosti stáří. Pro nás to ztělesňuje Babička Boženy Němcové. Dnes jsou starší lidé povětšinou považováni za staromódní, neschopné učit se novým věcem, ba lehce přiblblé. Stejně jako dřívější zkazka o moudrost– i tohle je mýtus.

Spíš než o důchodový věk jde tedy o rehabilitaci stáří a změnu práce tak, aby ji mohli s radostí dělat i ti, kdo mají tolik let jako právě korunovaný král.

Strach z umělé inteligence

Práce se mění před očima. Lopoty a strojové otravy ubývá a lze očekávat, že zmizí takřka úplně. Dřinu nahradí roboti řízení umělou inteligencí. Ti ostatně nahradí skoro všechno, co není tvořivé a srdečné. Život bude úplně jiný a socialistická hesla jako „mládí vpřed“ nebo „dědeček a babička nám ujídají chlebíčka“ v něm nebudou platit.

Pokud chce mít Česko na důchody, nemělo by tupě škrtat a paušálně zvyšovat věk, od nějž můžeme pobírat státní rentu. Mělo by připravit vizi, v níž by starší lidé mohli pracovat, když budou chtít, a nebyli omezováni na podřadná místa.

Pro ty, kdo jsou neduhy stáří skutečně omezeni, by pak měl být připraven plnohodnotný důchod, řekněme na principu podobném nemocenskému pojištění. Už teď dělá stát hodně, aby bránil diskriminaci žen a menšin v zaměstnání. Co však dělá pro to, aby firmy automaticky neodepisovaly z konkursů padesátileté a starší? Tady by se dalo začít.

Biden proti Trumpovi, Fiala proti Babišovi. To je zlé

Zdá se to přehnané? Nikoli. Lidé budou žít v průměru déle a déle. Stát nebude mít na to, aby je důstojně zajistil, pokud nebudou pracovat i ve vyšším věku. Když nebude penzijní reforma chytrá, nepřinese nic než další problémy. Je to těžký úkol pro tuto vládu.

Ale nač bychom ji měli mít, kdyby nezvládla těžké úkoly?