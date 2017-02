Zoo oznámila další úhyn na ptačí chřipku

Liberec – Liberecká zoologická zahrada hlásí další úhyn na ptačí chřipku. Tentokrát se jedná samici pelikána skvrnozobého.

Pelikán skvrnozobýFoto: Archiv

Jde o kriticky ohrožený druh, proto zbývající tři samice chovu nebudou utraceny.

„Jedná se o stejný virus, který byl příčinou úhynu labutě, která v karanténě zemřela o čtyři dny dříve,“ potvrdila mluvčí zoo Barbara Tesařová. Vzhledem k tomu, že k úhynu došlo také v izolačním zařízení mimo areál zoologické zahrady, nechystá ZOO v tuto chvíli další opatření.

Podle Tesařové je až do příštího pátku v zahradě nastaven režim mimořádné pozorovací doby ohroženého hejna, který stanovila liberecká Krajská veterinární správa.

S chovem pelikánů skvrnozobých začala liberecká zoo teprve v roce 2014. Zatím měla jen samice. Zbývající tři budou pod mimořádným dohledem do pátku 24. února. "Zatím se u nich žádné příznaky nevyskytují ani neprojevují. Normálně přijímají potravu. Pokud by tomu tak nebylo, byla by to první známka nemoci," dodala Tesařová.

Kvůli ptačí chřipce bylo již usmrceno od začátku roku v Česku více než 58.000 ptáků, nemoc byla prokázána u 50 volně žijících ptáků z 12 krajů. Zejména šlo o labutě, ale také o kachny, husy nebo volavky. Virus se objevil na jižní Moravě začátkem ledna. Postupně se šíří po republice, zatím bylo potvrzeno 30 výskytů, z toho tři v Liberci a čtyři v Libereckém kraji. Ptačí chřipka postihla chovy v mnoha evropských zemích.