Zoo opraví cesty i sloninec

Liberec - Rekonstrukce výběhů, především slonince, dostatek parkovacích míst, udržet si či dokonce zvýšit počet návštěvníků. Takový výhled má na dalších deset let liberecká zoologická zahrada. Shodla se na něm se svým zřizovatelem, městem Liberec, ovšem jeho základem je vyšší finanční podpora, která dosud nebyla dostačující. Už letos by však měla zoo dostat o cca pět milionů více než loni.

Pavilon slonů v liberecké zoo.Foto: ČTK/Radek Petrášek

„Zoo patří k našim dlouhodobě nejpodfinancovanějším organizacím, takže je naším hlavním úkolem, aby se to změnilo," uvedl náměstek primátora Ivan Langr. Podle radnice tak bude nejdůležitější, aby zoo dostávala ročně příspěvek alespoň 38 milionů korun na provoz a deset milionů na investice.

Jak Langr upozornil, zoo patří k nejprogresivnějším organizacím města. Loni dostala od města 31,2 milionů, její rozpočet se přitom přehoupl už přes sto milionů. „Ten rozdíl musí zahrada vydělat nebo sehnat z jiných zdrojů," dodal náměstek.

Ředitel liberecké zoo David Nejedlo zároveň připomněl, že za poslední roky nezmenšovalo své příspěvky pouze město, ale razantně se snížila i podpora z ministerstva. Ta klesla z několika milionů na sedm set tisíc. „Přesto zoo musí neustále opravovat, investovat a vylepšovat služby, aby neztratila přízeň návštěvníků a sponzorů," připomněl Langr.

Letos by měla liberecká zoo začít s přestavbou nejpalčivějšího místa slonince. Pavilon pochází ze sedmdesátých let, chovatelsky už není vyhovující a bez jeho obnovy by zoo o chov slonů mohla přijít. Rozsáhlá rekonstrukce bude rozdělena do několika etap a skončit by měla za dva roky. Podle zoo je minimální nutná částka pro zahájení prací kolem šesti milionů.

Kromě pavilonu slonů chce letos zoo opravit i cesty, které jsou podle Nejedla ve velmi žalostném stavu, a v plánu je i rekonstrukce dalších tří výběhů. „Momentálně už se začalo pracovat na výběhu pro koně Převalského a do sezóny bychom chtěli zlepšit návštěvníkům výhled do některých expozic, který by měly zajistit přístřešky," dodal Nejedlo.

Loni libereckou zoo navštívilo 389 889 lidí.

ZOO nabídne v sobotu hmyzí dobroty

U příležitosti prestižní Mezinárodní evropské výživářské konference nabídne liberecká zoo zajímavý program nejen pro odborníky, ale také pro návštěvníky zahrady. Už tuto sobotu budou moci zájemci nakouknout do zvířecí kuchyně nebo ochutnat hmyzí pokrmy.

12 15 Ochutnávka hmyzích specialit

12 15 Ukázka krmných dávek a setkání s odborníky

13:00 Exkurze do zvířecí kuchyně I.

13:30 Představení Ptáčci u krmítka

14:00 Exkurze do zvířecí kuchyně II.