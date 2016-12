Zimní střediska v Libereckém kraji nabízí lyžařům dobré podmínky

Liberecký kraj – K dispozici je více než 55 kilometrů upravených sjezdovek, což je zhruba 60 procent tratí v kraji.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Fanta

Na svazích Jizerských hor a západních Krkonoš leží až půl metru převážně technického sněhu. Všechna zimní střediska v kraji jsou v provozu, slunečné počasí dnes na lyže vylákalo tisíce lidí. Upraveno je také kolem 150 kilometrů běžeckých tratí.

Takový závěr roku v Rokytnici nad Jizerou za posledních pět let nezažili, se startem sezony jsou spokojeni, i když zatím není celé středisko v provozu. „Podmínky jsou ideální, jezdíme z Lysé hory po modré z levé strany úplně všechno, máme otevřený areál na Studenově a začali jsme zasněžovat červenou sjezdovku, kde nám chybí už málo k tomu, abychom ji zprovoznili," řekl ředitel Spartaku Rokytnice Michal Kopecký. Otevřít by tam červenou sjezdovku chtěli už o víkendu.

Také v libereckém Sportovním areálu Ještěd využívají mrazivého počasí, aby pro lyžaře připravili další tratě. Na Ještědu se lyžuje na sjezdovkách Liberecká, Pod Lany, F10 a na Bucharce. „Intenzivně pracujeme na Skalce a na Slalomáku, abychom byli co nejdříve schopni otevřít celou severní stranu," řekl vedoucí střediska Jan Svatoš. Pokud se je podaří dosněžit, chtěli by v areálu další tratě otevřít už o víkendu. „Záležet bude na počasí," dodal.

V Harrachově už je v provozu celé středisko, i když na černé sjezdovce se jezdí jen na přírodním sněhu. „Tam to ještě není úplně dosněžené," přiznal náčelník lanovky ze Sportovního areálu Harrachov Milan Goč. Podmínky jsou podle něj dobré, sjezdovky jsou ale tvrdé a rychlé, takže je to pro lyžaře poměrně náročné. Že by tratě vylepšil přírodní sníh se podle Goče příliš čekat nedá, hlášeny jsou na nejbližší období mrazy, ale sněžit moc nemá. „Budeme dál zasněžovat, aby bylo středisko dobře připravené na jarní prázdniny," dodal.

V plném provozu už je i největší jizerskohorské středisko na Tanvaldském Špičáku. Na svazích tam leží kolem 60 centimetrů sněhu a v dnešním slunečném počasí areál doslova praskal ve švech. „Zastavili jsme technické zasněžování, abychom nesněžili do lidí, pustíme to zase až po Novém roce," uvedl vedoucí tamního střediska Jiří Hofman. Rušno je i v dalších jizerskohorských střediscích společnosti SKI Bižu na Severáku v Hraběticích a na Maliníku v Bedřichově, i když ta nejsou v provozu celá.