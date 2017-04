Ženy ze seriálu se ve Vesci odvázaly u indiánského běhu

Liberec - Indiánský běh, taneční maraton nebo přednáška o správné výživě. To všechno zažijí hrdinky našeho seriálu Hubneme s Deníkem.

Indiánský běh pod vedením lektorky Martiny Daher proběhl 23. března 2017 ve sportovním areálu Vesec v Liberci.Foto: Deník / Zbranek Petr

Pokud se někdo domnívá, že pravidelné kondiční cvičení je dřina a stereotyp, mýlí se. I když si naše frekventantky Simona, Veronika, Štěpánka, Míša a Eva dávají několikrát týdně pořádně do těla, endorfiny z nich jen stříkají a dobrá nálada z nich přechází i na mě, notorického lempla, co se pohybu týče. Pravda, jsou tu pořád stejné stroje, na kterých se děvčata procvičují ani ne v minutových intervalech. Ale na nich pokaždé potrápí jiné partie. „Naše tělo nemá rádo stereotyp a reaguje lépe, pokud cvičení je pestré," říká zkušená trenérka Martina Daher. „Vedené hodiny se mi moc líbí, cvičíme, co nám vyhovuje," přikyvuje čtyřiačtyřicetiletá poštovní doručovatelka Štěpánka Radostná.

Hodiny jsou připravovány na míru členek, které jsou přihlášeny. „Všechny je důkladně známe, jejich tělesnou hmotnost, výkonnost či zdravotní omezení, a tak jsem schopna hodinu přizpůsobit právě jim. Snažíme se zavděčit všem, a proto jsou některé lekce pohodovější jako Pilates, hodina pro posílení hlubokého stabilizačního systému, fyzio fitness nebo strečink," dodává trenérka. Ženy, které navštěvují strečinky pravidelně, se naučí své tělo protahovat po cvičení nebo i později doma. Odbourají tím bolesti zad a ztuhlost celého těla. „Vzpomínám na první vedenou hodinu Evy, byl to hluboký stabilizační systém, takové rehabilitační cvičení, při kterém mi plakala sama nad sebou, jak je neschopná a dneska cvičí skvěle, udělala obrovský posun," říká Martina.

Kromě již zmíněného kruhového tréninku, který obnáší i kondiční hodiny HIIT tréninky nebo intervalové tréninky, super cardia či oblíbený body combat, který se každý měsíc mění a upravuje, připravují ve studiu Contours i různé akce a motivační hodiny. „Velké akce připravujeme jednou do měsíce. Teď to byl třeba „aprílový kruháč". V lednu jsme slavili čtvrté výročí nonstop maratonem. Taková Simona, jedna z našich hrdinek seriálu, letos cvičila 6 a půl hodiny v kuse, a to i přes její stále dost vysokou tělesnou hmotnost. Je neskutečné ji pozorovat s jakým nadšením a energií dokáže cvičit se svým tělem," chválí trenérka Simonu, která během tří let zhubla neuvěřitelných 100 kilo! „Já osobně mám nejraději měsíc, kdy tančíme. Miluji tanec a miluji hudbu, při které se můžu odvázat. Pro mne je to po mnoha letech velice osvobozující pocit volnosti," usmívá se Simona.

Taneční maratony nebo rytmická cvičení, při kterých se bubnuje paličkami do gymnastických míčů, patří podle Martiny Daher mezi ty extra oblíbené. „Ženy se dokážou opravdu odvázat a bubnují jak smyslu zbavené," směje se. Vítané jsou také přednášky o výživě. Co, kdy a proč jíst. Mimochodem poté, co jsem se jedné z nich zúčastnila a začala jíst podle trenérčiny rady, zhubla jsem dvě kila.

Mezi oblíbené akce patří i indiánský běh, při kterém se cval střídá s chůzí. Střídají se pozice i délky. Někdo vybírá pohodu, jiná se pustí do náročnější štreky. Například Štěpánka Radostná zvládne „černou", náročnou čtyřkilometrovou trasu v libereckém areálu Vesec za 22 minut.

„Běhání mám hrozně ráda, je krásně, jsme venku. Navzájem se hodně hecujeme, a závěrečná společná kávička stojí za to," dodává Štěpánka. „Rozhodně bych chtěla vzkázat všem čtenářkám, aby sebraly tu odvahu a udělaly ten první krůček ke zdravému, krásnějšímu tělu a čisté mysli. Vždyť pohyb je radost!" uzavírá trenérka Martina Daher.

Souhlasně přikyvuji a jako každý druhý týden v měsíci si slavnostně přísahám: Příště už opravdu začnu. Příště… A příště se také dočtete, jak jsou na tom s úbytkem váhy po šesti dílech seriálu jeho frekventantky.