Ze straníků ANO jsou nezávislí

Liberec - Ani jeden z devíti libereckých zastupitelů za ANO se nevrátí.

Martin Komárek, poslanec za ANOFoto: Deník/ Martin Bergman

Jsme jednotní a máme na městě společné cíle. Tak by se dalo ve stručnosti shrnout tiskové prohlášení všech devíti zastupitelů, kteří byli do libereckého zastupitelstva zvoleni za ANO. „Jediná změna bude to, že budeme nově bez stranické příslušnosti," uvedl primátor Tibor Batthyány. Místní organizaci ANO totiž před Vánocemi náhle zrušilo předsednictvo v Praze, stejně jako pobočku ve Frýdlantě. Tam mělo ANO v zastupitelstvu tři lidi, kteří si rovněž členství neobnoví, ale v práci zastupitelů budou pokračovat.

„Ve Frýdlantě to máme jednodušší, protože jsme v opozici. Ale rozhodně chceme očistit naše jména, protože jsme nic špatného neudělali," uvedl expředseda oblasti Liberec a frýdlantský zastupitel Marek Sekáč.

CO SE STALO?

„Potkávají mě známí a ptají se, co se stalo. Vypadáme, jako kdybychom kradli. Co si mají o nás lidé myslet?" ptá se další frýdlantský zastupitel Milan Šubrt. Celkem přišlo před Vánocemi o stranickou knížku 31 lidí, 8 z Frýdlantu a 23 z Liberce. O znovupřijetí požádala necelá třetina z nich. „Budeme požadovat veřejnou omluvu, protože žádný z důvodů, kvůli kterým byly tyto dvě místní organizace zrušeny, není pravda," řekl Batthyány.

„Nikdo z nás nebude reflektovat nabídku k opětovnému podání přihlášky do hnutí ANO. Takovou nabídku považujeme za urážlivou a nevkusnou." Z tiskového prohlášení zastupitelského klubu zvoleného za ANO

Sám měl přitom v úmyslu kandidovat na nadcházejícím krajském sněmu na post předsedy. K tomu už ale nedojde. Podle vyloučených členů je právě boj o moc pravým důvodem, který vedl ke zrušení dvou poboček. Hlavní postavou je v tomto podle nich poslankyně za Jablonec Jana Pastuchová, která je teď pověřenou krajskou předsedkyní. „Paní Pastuchová dokonce chtěla písemně zavázat krajské zastupitele za ANO, jak mají hlasovat, vydala zákaz informovat členstvo o tom, co se projednává na krajském předsednictvu. Jenže když jsme na to upozornili do Prahy, tak se nic nestalo," řekl expředseda liberecké organizace Petr Neuhäuser.

„Byli jsme jí nepohodlní, protože jsme měli občas jiné názory, ale tak to přeci v demokracii chodí," dodal Marek Sekáč, který byl i v krajském předsednictvu.

Pastuchová ale jakýkoliv podíl na zrušení liberecké a frýdlantské pobočky odmítá. „Předsednictvo hnutí ANO rozhodně nebude rušit nějakou organizaci na základě mého návrhu. Místní organizace se řešily dlouhodobě, byly v nich dvě protichůdné skupiny a nešlo nastavit spolupráci," řekla.

Podle vyloučených členů šlo ale o předem připravený akt, což podle nich dokazuje i fakt, že poslanec za Liberec Martin Komárek se těsně před zrušením liberecké pobočky přehlásil na Prahu 5. „Nikoho z nás o tom neinformoval, ačkoliv změna členství musí být schválena. Zřejmě tedy musel vědět, že se něco chystá. My sami jsme se o svém zrušení dozvěděli až z médií," uvedl Tibor Batthyány, že se pokoušel kontaktovat předsedu Hnutí Andreje Babiše s žádostí o vysvětlení, ale neuspěl. „Rovněž je divné, že se zrušily jen organizace v Liberci a Frýdlantě, když oblast tvoří čtyři organizace. Chrastavy a Stráže nad Nisou se to ale nedotklo. Už to dokladuje účelovost všeho. Zkrátka kdo není dost loajální, musí pryč," zmínil Marek Sekáč.

Jedinou zastupitelkou, která se do ANO chce vrátit, je Radka Kotasová Loučková. Ta ale svůj odchod avizovala už dříve kvůli vytížení na pozici krajské radní. V libereckém zastupitelstvu ji nahradí právnička Eva Karhanová Horynová.