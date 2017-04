Ze skiareálů v Libereckém kraji bude v provozu už jen Harrachov

Liberec - V Libereckém kraji je skoro u konce lyžařská sezóna, v dalších dnech bude v provozu už jen Harrachov v Krkonoších. Místy je stále až 80 centimetrů sněhu.

Lyžování v Harrachově. Ilustrační snímekFoto: Deník

Informoval o tom zástupce ředitele areálu v Harrachově Vlastislav Fejkl. I Harrachov ale částečně omezí provoz, v dalších dnech bude možné lyžovat už jen na bezmála dvoukilometrové sjezdovce u skokanských můstků. "Rýžoviště dnes skončilo, v každodenním provozu tak nadále bude na harrachovské straně sjezdovka Červená II, lanovka a malý vlek," uvedl Fejkl. Vydržet by podle něj chtěli do Velikonoc. O víkendu byl zájem mezi lyžaři poměrně slušný. "V sobotu jsme měli asi 600 až 700 lyžařů, dnes to bude o něco méně. Ráno byla bouřka," dodal.

Dnes skončila sezona v nedaleké Rokytnici nad Jizerou, největším areálu kraje. "Sníh vydržel akorát. Na lanovce Horní Domky nám odtál výstup, takže ta byla dnes už jen pro pěší. Lyžaře jsme vozili lanovkou na Lysou horu," uvedl ředitel skiareálu Michal Kopecký. V sobotu bylo v Rokytnici zhruba 700 lyžařů, dnes asi 200.

Naposledy se o tomto víkendu lyžovalo také v Jizerských horách, jako poslední byl v provozu areál Černá Říčka v Desné. "Bylo to výborné. V sobotu nám přálo i počasí, bylo slunečno, teplo a někteří jezdili v tričku a šortkách," uvedl za areál Martin Lauer. Na loučení se sezonou přišlo do Desné v sobotu asi 200 lidí, dnes lyžovalo už jen několik desítek nadšenců.

K závěru se chýlí i sezona pro příznivce běžek. Tento víkend se naposledy upravovaly stopy na magistrále v Jizerských horách, neboť s jarním počasím přibývají problematická místa. Jsou hlavně na úsecích z Bedřichova přes Novou louku na Kristiánov a mezi Krásnou Máří, Točnou a Hřebínkem.