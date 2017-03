Zamítli stížnosti obyvatel. Firma WASSA může v Chrastavě stavět novou továrnu

Chrastava - Areál bývalé Mykany, později Bremi v Chrastavě půjde k zemi. Krajský úřad posvětil záměr firmy WASSA z Příšovic, která objekt už před časem zakoupila a chce v něm postavit svoji výrobní halu na obaly z lepenek a kartonáž, a sklady. Proti výstavbě nové průmyslové haly ale vystupují někteří místní obyvatelé, kteří v této věci podali už několik stížností.

Bývalý areál Mykany v Chrastavě půjde k zemi. Nová hala má ale své odpůrce.Foto: VLP / Pavlíčková Jana

„Přímo u našich oken se bude denně otáčet 20 kamionů, už teď nám dům praská, a to tam ještě ty kamiony nejezdí, nelíbí se mi to,“ uvedl například Zdeněk Žďárský. Krajský úřad proto nařídil firmě WASSA, aby zjistila statiku dotčených domů, které byly poškozeny při povodních v roce 2010. Stížnosti se ale týkaly i výšky plánované výrobní haly.

„Od areálu nás dělí jen silnice. Teď tam má vyrůst jedenáctimetrová zeď, budeme mít v domě tmu jako v pytli,“ poukazovala Eva Zatočilová. Místo současné cihlové zdi, která dělí areál od Nádražní ulice, má totiž vyrůst čelní zeď výrobní haly. „Potřebujeme maximálně využít plochu, kterou můžeme zastavět,“ odůvodnil už dříve spolumajitel WASSA Petr Mynář.

ÚŘAD: NIC NEHROZÍ

Krajský úřad jako odvolací orgán teď veškeré námitky místních zamítl jako neodůvodněné. Včetně té na světelný smog, hluk a zápach z výrobní haly, která pojede na dvousměnný provoz nebo toho, že rozlehlý průmyslový areál negativně ovlivní dopravní podmínky v širokém okolí.

„Už jsme obdrželi pravomocné rozhodnutí, které znamená, že firma WASSA je oprávněna po demolici současného areálu bývalé firmy Mykana vystavět na jeho místě nový průmyslový areál. Kdy přesně k tomu dojde ale zatím nevíme,“ uvedl starosta Chrastavy Michael Canov.

S rozhodnutím Krajského úřadu ale ne všichni souhlasí. „Jsme připraveni bránit se i soudně, protože uprostřed obytné zóny vznikne megalomanská stavba nezvyklé výšky, ať si tam mají jen sklady,“ uvedla ve stížnosti obyvatelka Věra Klustová.

Firma WASSA chce do Chrastavy přesunout svůj hlavní výrobní závod, který má teď v Příšovicích u Turnova. Měření hluku z výroby lepenkových obalů, který v Příšovicích prováděla hygienická stanice, potvrzuje, že limity jsou pod stanovenou hranicí a stejné by to mělo být i v Chrastavě. V nové továrně by výhledově mělo najít práci 200 lidí, polovina z toho může být i handicapovaných.