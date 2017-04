Zachraňují ztracené sochy z veřejného prostoru

Liberec - Spolek za estetiku veřejného prostoru tvoří tři nadšenci, kteří pátrají nejen po „zmizelých" sochách z dob socialismu.

ČLENOVÉ SPOLKU ZA ESTETIKU VEŘEJNÉHO PROSTORU PŘED SOCHOU EVY KMENTOVÉ MICHAEL MÁDLE, JINDŘICH GUBIŠ, KRISTÝNA MARKOVÁ.

Co je to vlastně veřejný prostor? A máme ještě vůbec nějaký? Nebo jsou to jen místa ve městě, která jsou v područí zájmů městské samosprávy a developerů? Liberec patří mezi ukázková města, kde to např. s jeho centrem (defakto dvěma centry mezi okamžitě začínající periferií) šlo v posledních několika letech hodně z kopce. O tom se napsalo mnohé, i když spíše dílčím způsobem.

NERADOSTNÉ CENTRUM LIBERCE

Je to už pár let, kdy architekti na TUL vydali publikaci, kde se jako první pokusili uchopit situaci centra Liberce. Knížka trochu zapadla, ale také jsem byl svědkem, jak u jednoho známého architekta vyvolala až nečekaný záchvat vzteku. „Bodejť by ne," řekl by nejeden Liberečák obeznámený se zdejším politicko-podnikatelským prostředím. To je pro změnu zase takovým poloveřejným prostorem. Ale tomu se teď věnovat nebudeme. Po letech kulturního a hlavně občanského (chcete-li „aktivistického") sucha se konečně objevuje generace, která to za nás starší a nadávající třeba odmaká. Tak např. je tady SEVP, neboli:

SPOLEK ZA ESTETIKU VEŘEJNÉHO PROSTORU.

Kristýna Marková, Jindřich Gubiš a Michael Mádle se spolu dali dohromady v únoru 2016. Jak říká Michael Mádle: „všechny nás tak trochu štval stav Liberce." Město s ohromným potenciálem, a přitom s tak zarostlými zákoutími a zbytky čehosi, co se propadá časem. Všechny tři členy spolku zajímají především opomíjená díla minulých dob v městském prostředí. Jejich původ tkví většinou v dobách totality. A tak často končí jako zbídačelé objekty upadlé do bezdomoví. S členy spolku jsme si popovídali o městě, o aktivitách spolku a výhledech do budoucna.

