Záchranka se na libereckém letišti dočká jen vylepšení

Liberec - Kraj musí počkat až se město vypořádá s majitelem pozemku. Modernizaci komplikuje věcné břemeno.

Liberecké letištěFoto: Deník/Vít Černý

Záchranka se nové moderní základny na letišti jen tak nedočká. Problém je ve věcném břemenu, kvůli kterému kraj odmítá od města pozemek koupit. Přestože to vypadá, že se město s majitelem pozemku Tomášem Absolonem již dohodlo, materiál ještě nebyl schválený radou města. Liberecký kraj tak nestihne zažádat o dotace.

„I kdyby město situaci vyřešilo na svém únorovém jednání rady, nestihne kraj žádosti do vypsaných výzev IROP podat," sdělil krajský náměstek pro zdravotnictví Přemysl Sobotka.

Vzhledem ke stavu základny ji kraj bude aspoň rekonstruovat. V plánu je přístavba současného objektu, včetně dobudování garážového stání pro dvě sanitky. Renovace bude stát zhruba sedm milionů a kraj ji bude podle náměstka platit ze svého rozpočtu.

Jak dodal Sobotka, město mělo projednat zrušení věcného břemene už loni na podzim, nedošlo k tomu však ani na lednovém zasedání.

Vleklá a pro všechny strany nepříjemná záležitost by mohla skončit už po rozhodnutí rady 7. února. V jednání s majitelem pozemku Tomášem Absolonem totiž došlo k výraznému obratu. Původní nabídka za pozemky se pohybovala kolem 3,7 milionů, jednalo se tedy o stejnou cenu, za kterou by je odkoupil kraj. Teď přišel Tomáš Absolon podle jeho slov s nabídkou na bezúplatný převod. „Ve výsledku by to nemělo stát nikoho nic," potvrdil náměstek primátora Tomáš Kysela a dodal, že majitel se vzdá věcného břemena na pozemku sousedícím se záchrankou a nebude za to chtít nájemné. Město naopak nebude chtít nájem za silnici vedoucí přes Absolonovy pozemky.