Začala jíst pořádně. Teď kupuje oblečení o dvanáct čísel menší

Liberec - Před třemi lety si Štěpánka Radostná ze Stráže nad Nisou kupovala oblečení velikosti 48. Dneska jde synovi na ples. Šaty, které si večer oblékne, mají číslo 36.

Čtyřiačtyřicetiletá poštovní doručovatelka Štěpánka Radostná ze Stráže nad Nisou.Foto: VLP / Švecová Jana

Co stálo za zázračnou proměnou čtyřiačtyřicetileté poštovní doručovatelky? Začala cvičit a především pořádně jíst.

S JÍDLEM SE NEŠIDÍM

K snídani kaiserka, pěkně mazaná máslem, obložená šunkou, sýrem, rajským. Další k svačině, následuje oběd, který kromě masa obsahuje rýži či brambory, ale nezříká se ani sem tam knedlíku. Odpoledne následuje salát nebo jogurt a určitě nejde spát bez večeře. Tu už si ovšem dává bez přílohy, a hlavně tři hodiny před spánkem.

NAUČIT SE JÍST

Naučit se jíst bylo podle Štěpánky to nejhorší. „Do práce chodím na pátou. Snídat pro mě bylo dost těžké, na oběd nebyl čas, takže první jídlo jsem měla odpoledne o půl třetí. Večer jsem se dorazila, vysmýčila ledničku a snědla, co se dalo. Při 160 centimetrech jsem měla brzy 87 kilo."

Přibírat začala po porodu, svou daň si vybrala i hormonální léčba. „Pěkná manda, co?" usmívá se Štěpánka, když mi ukazuje fotku v plavkách z poslední dovolené. Pěkná… souhlasím a nenápadně kontroluju vlastní špeky. „Kamarádka na rozdíl ode mě před dovolenou cvičila a v plavkách to bylo vidět. U mě taky… Vyprávěla mi kam chodí, a to rozhodlo. V neděli jsem se vrátila a v pondělí se šla přihlásit," vypráví. „Zaujalo mě, že jsou tu jen ženské. Žádní muži, před kterými se mladé holky předvádějí a vy si připadáte ještě hůř," libuje si Štěpánka, když se převléká z titěrného růžového trička.

Na cvičení chodí zhruba třikrát týdně. „Vždycky jsem se ráda hýbala, ale kvůli špatné životosprávě jsem stejně znovu nabírala," líčí. Jo-jo efekt jak vyšitý.

Právě tady, v Contours, jí pomohli sestavit jídelníček. Díky němu šla kila předpisově dolů. První půl rok shodila čtyři kila, pak už to šlo po měsících. Červenec 73,7 kg, listopad 69,1 kg, leden 62 kg, po třech týdnech 58,1 kg, čtu z její osobní tabulky.

RADOST ZE ŽIVOTA

„Mám ze sebe velkou radost, vrátila jsem se také k běžkám, jízdě na kole, in-line bruslím. Kupuji si pěkné oblečení. Samé barvy. Ještě nedávno jsem se halila jen do černé. Ideální bylo černé pončo," směje se. Pak popadne tašku s nákupem a rozloučí se s „holkama", které jí přejí pěkný ples. Už za pár hodin oblékne šaty vytoužené velikosti.

Osm nejčastějších chyb, kvůli kterým se ženám nedaří zhubnout

Nejím, honím se, stresuju a stejně nehubnu. Ba právě naopak, přibírám. Tahle věta proběhne v hlavě nejedné z nás. Kde je tedy chyba? Na ty nejčastější upozorňuje zkušená trenérka studia Contours, MARTINA DAHER.

1. JÍME MÁLO

Ženy, které chtějí zhubnout, jedí vzhledem ke své hmotnosti málo. Jakmile máme hlad, tělo si začne vytvářet tukové zásoby, z obavy, aby znovu netrpělo. Stejný efekt mají drastické diety, při kterých se sice hubne rychle, ale rozhodně ne trvale. Jezte proto nejdéle v intervalu 23 hodin. To je tedy 5 až 7 porcí, podle délky dne.

2. JÍME MOC OVOCE

Ovoce je v našem jídelníčku nesmírně důležité. Nesmíme to však přehánět. Kvůli vysokému obsahu sacharidů bychom ho měli jíst pouze dopoledne a v přiměřeném množství, tedy jeden kus. I když chápu, že hlavně v létě láká a i já dokážu sníst koš třešní nebo pět kilo melounu.

3. PŘÍLIŠ POHYBU

I u pohybu platí všeho s mírou. Aby cvičení mělo pro hubnutí správný efekt, je nutné, aby tělo mělo dostatek času k regeneraci. Rozhodně doporučuji cvičit minimálně 3x týdně a klidně prokládat i rekreačními sporty. Klientky, které nevydrží den bez pohybu, nutím aspoň jednou týdně odpočívat 48 hodin.

4. MÁLO POHYBU

Sedavé zaměstnání, do něhož přijedeme autem, to samé na nákup, pro děti do školy, úkoly a rychle k plotně. Večer pak ubité padneme na gauč. Tak vypadá denní program běžné ženy. Úklid či vaření se do pohybu nepočítá. Zkuste si najít chvíli jen pro sebe. Jde to a navíc si to zasloužíme. Bude to tak, jak si to nastavíme v hlavě.

5. ACH TY HORMONY

Některé ženy se vymlouvají na hormony, a přitom se nenechaly ani vyšetřit. Samozřejmě, že v řadě případů o výmluvu nejde a hladina určitých hormonů není ideální. Pokud žena dodržuje správný režim a tělo stále stagnuje, měla by navštívit lékaře. Každopádně klíčem k rovnovážnému stavu hormonů a správnému fungování metabolismu je v první řadě jídlo. Jezte potraviny co nejméně obohacené o případné látky (konzervanty, hormony) a používejte základní potraviny, ne polotovary. Hormony, které váhu mohou ovlivňovat, jsou např. inzulin, ghrelin, estrogen a leptin. Chyba by tedy mohla být v množství cukru v krvi, ve funkci štítné žlázy či reprodukčních orgánech.

6. ŠPATNÉ CVIKY

Nevíme, jak správně cvičit. Od toho jsme tu my, abychom jim pomohly. Nastavily tělu řád, sestavily cvičení podle partií, na něž se chtějí ženy zaměřit a rozbily cvičební stereotypy, na které jejich tělo již nereaguje. Hodně důležité je, aby si ženy cvičením bez odborného dohledu neublížily.

7. KÁVA NESTAČÍ

Pět káviček v práci a žádná voda není zrovna ideální pitný režim. Kofeinové a energetické nápoje se do pitného režimu vůbec nepočítají. Je dobré mít stále na očích PET láhev o určitém objemu, popřípadě oblíbenou skleničku nebo hrníček. To vás přinutí na pití myslet. Objem „petky" pak za vás pohlídá objem tekutin. Optimálně bychom měli vypít denně mezi 23 litry tekutin. Pohybujeme-li se v horku, těžce pracujeme nebo sportujeme, musí být příjem tekutin přiměřeně větší. Potřebné množství tekutin ovlivňuje i jídelníček pokud je základem zelenina, ovoce a mléčné výrobky, může být příjem tekutin formou nápojů o něco nižší.

8. ZAJÍDÁME STRES

Důvodem, proč nehubneme, může být i stálý stres. Trávicí trakt se stará o průběh, zpracování a vyloučení potravy. Pokud je s námi cokoli v nepořádku, máme stres, odráží se to nejvýrazněji právě na našem zažívání.

U lidí s nadváhou (zvláště obézní jedinci) se často objevují deprese či snížené sebevědomí. Negativní emoce, jako např. smutek až deprese, vedou k vyplavení látek, které zpomalují náš metabolismus, a tím způsobují ukládání nadměrných tukových zásob.

Běžný stres bychom měli právě kompenzovat např. sportem, při kterém se nám do krve vyplavuje adrenalin, endorfiny a další látky, které nás povzbudí.

Ale opět se vracím ke stravě. Pokud budeme přijímat dostatečné množství sacharidů, v lepším případě se do stresu vůbec nedostaneme, mozek bude mít dostatek cukru a tak bude „myslet racionálně" a stresové situace vyřeší mnohem snadněji. V případě správného stravování nebudeme mít ani chuť na sladké a tím pádem nebudeme stres zajídat.