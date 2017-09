Za 35 minut vlakem z Liberce do Prahy. Utopie, nebo realita?

Liberec – Hradec, nebo Liberec? Komu dá ministerstvo dopravy přednost?

Nový železniční koridorFoto: Alena Šatrová

Liberecký kraj hodlá přesvědčit ministerstvo dopravy a Správu dopravních železničních cest, že plánovaný koridor vysokorychlostní železnice z Prahy do Polska má vést právě přes Liberec a ne přes Hradec Králové. Jediné, co je zatím známé, je, že vlak by měl vyjíždět z Prahy-Vysočan a cílovou stanicí je polská Wroclav.

„Ministerstvo teď posuzuje, která varianta bude lepší. My argumentujeme tím, že koridor vedený přes Liberec by obsloužil 300 400 tisíc obyvatel včetně průmyslové zóny v Mladé Boleslavi. Přes Hradec je to jenom 200 tisíc obyvatel. I náklady vycházejí pro nás lépe. Přes Liberec by koridor stál zhruba 81,5 miliard, kdežto přes Hradec 102,4 miliardy, protože jde o delší trasu,“ uvedl náměstek hejtmana Marek Pieter.

PŘES JINDŘICHOVICE

Vysokorychlostní koridor by měl v představách kraje pokračovat z Liberce do Jindřichovic pod Smrkem. „Je to varianta, která se líbí i Polákům, protože by pak z Jindřichovic dál koridorem obsloužili Jelení Horu,“ zmínil jednatel společnosti Korid Pavel Blažek. Úseky jsou přitom navržené tak, aby po nich mohl vlak jezdit maximální rychlostí 250 nebo 350 kilometrů v hodině. „Cesta z Liberce do Prahy by pak trvala 35 minut, celá trať by v tomto úseku byla elektrifikovaná,“ upozorňuje Pieter.

Naproti tomu Královéhradecký kraj má hned dvě elektrizované železniční tratě na Prahu, které teď procházejí modernizací. Liberec nemá nic. I to je podle kraje důvod, proč by se pozornost ministerstva měla obrátit právě pod Ještěd.

TUNEL POD JAVORNÍKEM

Kraj chce přitom zabít dvě mouchy jednou ranou. Dalším důvodem, proč bojovat za vysokorychlostní železniční koridor do Polska přes Liberec, je právě potřeba rychlého spojení na Prahu. „Koridor a rychlík do Prahy jsou teď dvě samostatné věci. My chceme, aby se tyto úseky sladily. Když už SDŽC hledá trasování pro rychlejší vlak z Liberce do Prahy, je ekonomičtější, aby se to spojilo i s koridorem na Polsko, aby ty úseky byly shodné,“ vysvětluje Pieter.

„Dnes když jedete z Liberce do Prahy vlakem, tak už u Jeřmanic ztrácí vlak veškerou konkurenceschopnost. Proto je nutné řešit v první řadě úsek mezi Libercem a Turnovem. V návrhu je, že by pod Javorníkem vedl tunel, tím pádem by vlak nemusel zajížďkou do Rychnova jako dnes. Dál by pokračoval na Hodkovice a z nich rovnou na Příšovice, tedy bez zajíždění do Turnova, což dnes jízdu do Prahy zpomaluje“ popsal Blažek.