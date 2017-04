Z Liberce na Chrastavu pojedou řidiči rychleji

Nádherné jaro letos začíná a já musím na kontrolu až do města autobusem. To opravdu nesnáším, komu by se chtělo chodit po doktorech, jasně, ale co, musím a potom budu mít klid. Nastoupila jsem do autobusu a je plný, jasně, že samí důchodci. Jedno místo jsem objevila. Ženský se rozpovídaly a vůbec je nezajímá, jestli někoho obtěžují svými zdravotními problémy.