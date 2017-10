Výšlap na Rašovku zpříjemní lavičky

Šimonovice – Turistická cesta ze Šimonovic na Rašovku je bohatší o deset nových laviček.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

Ty nechala zhotovit a nainstalovat parta místních nadšenců, aby zpříjemnili turistům výšlap do prudkého kopce. Lavičky tak ocení nejen ti, které kopec zmůže, ale hlavně milovníci dalekých výhledů. Cestou na Rašovku se totiž odkrývají pohledy jak na Krkonoše, Jizerky a Lužické hory, tak i na Bezděz, Kozákov či Trosky. Lavičky vedou od křižovatky u autobusové zastávky do sedla Rašovky. Místní rovněž ořezali křoviny, aby výhledy do dálek nebyly zakryté. 11. listopadu v 17 hodin proběhne v restauraci Trnčí na Rašovce poděkování všem, kteří lavičky zafinancovali a poskytli své pozemky, i těm, kteří je tam ve volném čase nainstalovali.