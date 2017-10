Výroba střeliva nebo stavebniny? O chátrající kasárny mají zájem dvě firmy

Nové Město pod Smrkem – Moderní linka na výrobu střeliva do ručních zbraní nebo nové sídlo stavební firmy. Radnice v Novém Městě pod Smrkem řeší, komu prodá areál bývalých kasáren v Hajništi.

Muniční sklad v Hajništi.Foto: ČTK

„Jde o areál bývalých kasáren, které už roky chátrají. Jen občas se nám je podaří někomu pronajmout. Rádi bychom ty budovy prodali, otázkou je, komu,“ uvedl starosta Nového Města Pavel Smutný. Na zastupitelstvu se totiž představili dva zájemci s naprosto odlišným podnikatelským záměrem. Prvním je stavební firma Kvapro se sídlem v Novém Městě. „Uvažujeme o přestěhování naší firmy, protože současný objekt už nedostačuje našim potřebám,“ vysvětlil majitel firmy Robert Kvapil.

ZNALECKÝ POSUDEK

Znalecký posudek stanovil cenu za kasárny na 2,6 milionů korun. „S ohledem na stav budov je to lehce nad tím, co jsme si představovali. Koupě je jen první krok, do těch budov se musí hodně investovat, to budou další miliony. Nicméně, cenu akceptujeme,“ dodal Kvapil.

STV GROUP SE VRACÍ

Je ale možné, že namísto stavebnin bude z kasáren výrobna malorážkového střeliva. Druhým vážným zájemcem o areál je totiž firma STV Group, která už si teď pronajímá podstatnou část areálu. STV Group u Hajniště provádí výrobu, delaboraci a likvidaci munice. Před třemi lety sice propustila zaměstnance a tuto činnost přesunula do strojíren v Poličce, teď se ale znovu do Nového Města pod Smrkem vrací. „Nabíráme lidi zpět, chceme tu obnovit výrobu, kterou jsme zde předtím utlumili.. Nešlo by ale o výbušniny, ty zůstávají v Poličce. Tady chceme postavit linku na výrobu střeliva do ručních zbraní. Lidé se nemusí bát, že by šlo nebezpečnou činnost. Tento provoz by nijak neohrozil okolí žádným výbuchem. Nejde o likvidaci výbušnin, ale o výrobu střeliva,“ uvedl statutární ředitel STV Group Petr Konupčík.

Firma už teď vlastní v uzavřeném areálu u Hajniště 20 z 32 budov. Nová linka by přinesla zaměstnání pro zhruba 30 – 40 lidí. „Vesměs jde o dělníky a techniky s vysokou odborností,“ dodal Konupčík.

KDO DÁ VÍC

O tom, komu radnice bývalé kasárny prodá, se nakonec rozhodne pomocí obálkové metody. „Znalecká cena je jasná, bude teď na firmách, jakou cenu nabídnou. Kdo dá víc, toho kasárny budou,“ shrnul starosta Smutný rozhodnutí zastupitelstva. To by se mělo kasárnami zabývat příští jednání.