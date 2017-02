Vylepší soutěž autobusák?

Liberec - Autobusové nádraží si teď vezme na paškál architektonická soutěž.

Autobusové nádraží v Liberci.Foto: ČTK

Nevzhledné, předimenzované, odbavovací hala i toalety ve stavebních buňkách. Provizorium, které trvá už 20 let. Architekt Adam Gebrian, který se věnuje hodnocení vzhledu měst, při nedávné návštěvě Liberce řekl, že zdejší autobusové nádraží by se mělo zakonzervovat v čase, protože jde o naprostý unikát. Skanzen devadesátých let z něj ale zřejmě nebude. Město Liberec teď vypsalo architektonickou soutěž na novou podobu terminálu.

„Oslovíme zhruba 20 architektonických kanceláří z celé ČR, u kterých víme, že mají zkušenosti s dopravními terminály. Ale přihlásit se může i kdokoliv jiný, soutěž je otevřená," řekl náměstek primátora Jan Korytář. Vítěz soutěže obdrží sto tisíc a k tomu necelých půl milionu za autorská práva, pokud se jeho návrh zrealizuje. Výsledek by měl být známý v půlce března.

Podobu soutěže ale napadla známá architektonická kancelář Mjölk. Té vadí, že soutěž není vypsána podle pravidel České komory architektů. Dopisem se kvůli tomu obrátila teď i na Radu města. "Zadání projektu je připraveno natolik neprofesionálně, že se rozhodně nezúčastníme a doporučíme se nezúčastnit i ostatním vyzvaným kolegům," uvádí v dopise za Mjölk Jan Mach.

"Z toho co vím, aby bylo možno žádat o dotaci, mělo by být vydáno stavební povolení na tuto stavbu přibližně za rok (a to ještě nebyla ani zadána studie). To je zcela nereálné zvládnout v kvalitě, kterou takto důležitá veřejná stavba vyžaduje," dodal. Podle něj by bylo nejlepší, kdyby radnice soutěž zastavila a vypsala novou v souladu s pravidly České komory architektů a ne podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Radnici ale tlačí kvůli evropské dotaci čas a tak se rozhodla pro jinou formu architektonické soutěže, než jakou požaduje Mjölk. „Soutěž podle komory architektů jsme připravili už v září, ale rada města ji neschválila. Proto jsme připravili náhradní řešení, které co nejvíc kopíruje podmínky ČKA, jen jsme něco museli zjednodušit a některé termíny zkrátili. Ale smysl zůstává stejný, vybrat z co nejvíce návrhů ten nejlepší," sdělil Korytář.

Až na základě vítězného návrhu se pak začne připravovat projektová dokumentace. Podle Korytáře by bylo škoda o peníze z Evropské unie přijít, protože šance získat na nové autobusové nádraží peníze jinde, není. Odhadem by mělo jít o 150 milionů korun. Pokud vše poběží jak má, mohla by nová odbavovací hala i s parkovacím domem stát už v roce 2019.

Mjölku ovšem vadí i to, že nový terminál pro autobusovou dopravu připravuje i kraj a to v místě nevyužitých kolejí v přední části libereckého vlakového nádraží. Ani to se však podle Korytáře nevylučuje.

"Na kraji jsme teď měli schůzku, kde jsme se domluvili, že náš projekt může běžet dál, protože parkovací dům je v daném místě stejně zapotřebí. Pokud jde o odbavovací halu, tak v podmínkách architektonické soutěže bude, že budova by měla být víceúčelová. Tedy, že pokud by náhodou někdy v budoucnu došlo k tomu, že by se autobusové nádraží přesunulo na vlakové, tak aby se budova, která by měla vzniknout na současném autobusovém nádraží, dala využít i k jiným účelům - na kanceláře a podobně," uvedl Korytář.

Město se zároveň s krajem dohodlo, že vznikne pracovní skupina, která bude koordinovat vzájemné kroky - tedy jak projekt města na nový terminál, tak záměr kraje zřídit ho na vlakovém nádraží.

Město zároveň jedná s majitelem autobusového nádraží firmou ANL o odprodeji buď celého prostoru nádraží nebo jeho části, protože jediné pozemky, které teď městu v dané lokalitě patří, je parkoviště nad nádražím u Žitavské ulice. Jednání jsou ale teprve na samém začátku.