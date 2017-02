Výbuch v Českém Dubu vyhnal lidi z domu

Český Dub – Exploze v kanalizaci vyhnala v sobotu večer z domova 12 osob v Českém Dubu.

Hasiči - ilustrační fotoFoto: Deník / archiv

Nikdo naštěstí nebyl zraněn. Hasiči odvětrávali prostory, během večera koncentrace plynu klesla natolik, že lidé se mohli vrátit domů. „Včera večer se plynaři ještě vrátili s tím, že tam nebezpečné látky už nejsou, informovali jsme lidi, kteří se mezitím uchýlili do hospody na náměstí, ale ti domů nijak nespěchali," popsal starosta Českého Dubu Jiří Miler.

K incidentu došlo podle starosty kolem 19.00 hodiny. Výbuch vyrazil nejprve jeden, následně druhý poklop kanálu na náměstí. Náměstí bylo zabezpečeno, na místo byli povoláni hasiči, následně specialisté z RWE, ti zjišťují, co mohlo být příčinou. Zatím se neví, zda k úniku mohlo dojít z plynových přípojek nebo nahromaděním zemního plynu z okolních septiků. „Jde o dohady. Podrobnosti bychom mohli znát zítra, možná už dnes večer," řekl operační důstojník krajských hasičů Milan Zobač.

Podle starosty Milera je však jen málo pravděpodobné, že by mohlo jít o technickou závadu potrubí. „Předběžně to vyloučili," řekl. Podle něj bylo českodubské náměstí kompletně rekonstruováno před 13 lety, nikde nebyl žádný problém.