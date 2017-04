Vrátí se hazard do ulic Liberce?

S vyhláškou o nulové toleranci hazardu nejsou všichni zastupitelé v Liberci spokojeni

Liberec – V prosinci schválili vyhlášku, která veškerý hazard v Liberci zakazuje, teď se dohadují, jestli to byl krok správným směrem. Liberečtí zastupitelé nemají úplně jasno, jak hazard ve městě řešit. „Plošný zákaz povede jen k tomu, že tu vzniknou nelegální herny, nad kterými nebude mít nikdo kontrolu a problém s patologickými hráči to stejně nijak nevyřeší,“ uvedl zastupitel SLK Jiří Šolc.

Ten dokonce pořídil záběry skrytou kamerou z černých heren v Jihlavě, Budějovicích a Brně, aby demonstroval, že tamní vyhlášky o nulové toleranci hazard z měst zcela nevymýtily.

„Nepopírám, že určitý počet nelegálních heren v Brně máme. Ale ve srovnání s tím, kdy jste tu na hernu narazili téměř na každém kroku, je to nebetyčný rozdíl. Navíc úspěšně spolupracujeme na odhalování černých heren s celní správou,“ přijel do Liberce obhajovat vyhlášku o nulové toleranci náměstek primátora Brna Matěj Holan.



Jenže v Liberci tak jednotný pohled na věc jako v Brně není. I při prosincovém schvalování zákazu hazardu padlo, že nulová tolerance až tak nulová nebude, tedy že určitý počet kasín by mohl ve městě zůstat. „Kolegové přišli i s návrhem modelu Vsetín, kde nechali jedno kasíno v městské budově, kterou pronajali. Mají tak peníze z pronájmu i z hazardních her a hlavně mohou provozovatele prostřednictvím nájemní smlouvy dobře ohlídat,“ uvedl zastupitel Změny Josef Šedlbauer. Právě nezanedbatelný příjem z heren do městského rozpočtu je hlavním argumentem Jiřího Šolce. "Kdo bude chtít hrát, tak si hernu najde a pojede třeba do Jablonce nebo jinam. A co se stane? My se připravíme o příjem do rozpočtu a ty lidi stejně hrát budou, v tom jim nezabráníme. S provozovateli legálně povolených heren se alespň můžeme domluvit, mohou být partnery k jednání. U černých heren tohle nejde."

Ne všichni zastupitelé ale s argumentem na přilepšení městského rozpočtu z hazardu souhlasí. „Mě by určitě opravený chodník z lidské bídy a utrpění netěšil. Jako sociální demokraté jsme na straně těch slabších,“ řekla Martina Rosenbergová. Úplný zákaz hazardu v Liberci se nelíbí ani Františku Gáborovi z TOP09. „Nemůžeme řešit náš problém na úkor okolních obcí. Když tady herny zakážeme, tak vzniknou o kus dál, třeba ve Stráži nad Nisou. Není to zodpovědné, mělo by se to řešit komplexně.“



Jiří Šolc proto přišel s návrhem na vytvoření seznamu libereckých adres, kde by herny mohly být a to se zákazem v okolí škol a v památkové zóně. „Jeden provozovatel by mohl mít jen jednu hernu a složil by u města jistinu pro případ nějakých problémů,“ uvedl Šolc.

Jeho návrh ale zastupitelé neschválili. Zatím tak zůstává v platnosti vyhláška o nulové toleranci. „Pořád se tu oháníme veřejností, že je v jejím zájmu, aby hazard v Liberci nebyl. Ptal se jí někdo? Požaduji k tomu proto referendum,“ apelovala Zora Machartová /nezávislá/, stejně jako někteří další zastupitelé.

Vyhláška o nulové toleranci platí v Liberci od 1. 1. 2017, reálně se ale projeví až od roku 2018. Podle zákona totiž musí nechat město doběhnout již vydaná povolení. Letošní rok je tedy přechodný, kdy mají hazardní místa postupně zanikat. V Liberci je nyní možné hazard provozovat na 86 místech, hráči v nich podle odhadu ročně prohrají 300 až 400 milionů korun. V roce 2015 radnice získala z hazardu do rozpočtu 76 milionů korun, vloni 60 milionů korun. Letos odhaduje 40 milionů a od roku 2018 nic, pokud se vyhláška o nulové toleranci nezmění.