Vodárny za rozchod s Veolií zaplatí dvě miliardy korun

Severní Čechy - Francouzi z vodárenského byznysu v Ústeckém kraji nezmizí. SVS s nimi založí společnou firmu.

Města a obce v Ústeckém a Libereckém kraji budou mít od roku 2019 plnou kontrolu nad provozem vodovodů a kanalizací. Zisky z vodného a stočného tak už nepotečou do zahraničí. Nebude to ale zadarmo.

VEOLIA NEODCHÁZÍ Z PRÁZDNOU

Čtvrt roku po valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti (SVS) je známa cena, za kterou firma vlastněná městy a obcemi odkoupí majoritní podíl v Severočeských vodovodech a kanalizacích (SčVK) od francouzské společnosti Veolia. Za 50,1 % akcií zaplatí 1,94 miliardy korun, jak ukazuje dohoda zveřejněná v registru smluv.

Veolia neodchází rozhodně s prázdnou. S výjimkou posledního roku, kdy se objem dividend mimořádně navýšil, inkasovala ročně ze zisku SčVK kolem 200 milionů korun. Kupní cena tak odpovídá téměř desetinásobku toho, co voda na severu firmě ročně vydělává.

Na dividendách už Veolia získala z vody na severu Čech v součtu přes dvě miliardy korun, dividendu dostane ještě z letošního zisku. V současném modelu patří sítě SVS, které do nich musí investovat, SčVK je pak provozují.

Na kupní cenu se dá podívat i jinak: SčVK podle výroční zprávy zásobují pitnou vodou 1 152 959 lidí, každý tak přispěje na výkup akcií částkou 1682 Kč, což při současných cenách dělá více než 16 kubíků vody.

SVS se mohla rozloučit s Veolií, aniž by musela kupovat její podíl. Smlouva na provoz vodovodů a kanalizací končí SčVK v roce 2020. Stačilo ji neprodloužit a začít si provoz zajišťovat samy. SVS tuto variantu zvažovala, nakonec jí ale posudky ukázaly, že založit si na zelené louce firmu na provoz vodovodů by bylo dražší než koupě fungující firmy. Navíc by se znehodnotil podíl SVS, který v SčVK má.

SVS TAJÍ POSUDKY

Podle smlouvy má dojít k zaplacení těsně před 1. lednem 2019, kdy nastane převod akcií. SVS má na nákup částečně našetřeno, část získá prodejem podílu Veolii například ve Středočeských vodárnách či Sokolovské vodohospodářské, na část si půjčí.

Nákup podílu 50,1 % ve SčVK schválili v červnu akcionáři SVS na valné hromadě, ne ale rozhodnou většinou. Pro bylo 54% akcionářů. Řada starostů obcí se podivovala především nad výší kupní ceny.

Veřejnost přitom nemá šanci se dozvědět, jak znalec ke kupní ceně dospěl. SVS posudky tají a nechystá se je zveřejnit. „Znalecké posudky obsahují citlivá data, která i nadále naplňují charakter obchodního tajemství, a proto je SVS nemůže zveřejnit,“ řekl generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Posudek na kupní cenu provedla společnost Grant Thornton Valuations. Člen její dozorčí rady Pavel Válek figuruje mezi sponzory hnutí ANO. O velkém kontraktu rozhodují na severu Čech i bývalí komunální politici, kteří ve volbách propadli. Dozorčí radu vede například liberecký exprimátor Jiří Kittner (ODS), v představenstvu SVS sedí bývalá starostka České Lípy za ODS Hana Moudrá.

Veolia navíc z byznysu s vodou na severu Čech nezmizí úplně. SVS chce ji chce najímat pro některé činnosti SčVK. Společně si mají dokonce založit servisní firmu, ve které bude mít Veolia 25 %, zbytek SVS.

„Projekt se dostal do fáze, kdy se vyjednávací týmy obou společností budou snažit dohodnout konkrétní podmínky budoucí smlouvy. Abychom průběh jednání nenarušili, SVS nebude v tuto chvíli své návrhy zveřejňovat,“ dodal Špičák. Na konkrétní dotaz, zda je vznik firmy s Veolií podmínkou pro celou transakci, neodpověděl.

Předseda představenstva SVS Tomáš Indra letos po valné hromadě uvedl, že vytvoření nové firmy ještě není definitivní a není tím podmíněna celá transakce. Veolia by ve firmě měla mít ale minoritu.

V posledním prohlášení obce pochválil, že se rozhodly pro nákup. „Zástupci měst a obcí prokázali prozíravost a obchodního ducha. Podpisem těchto smluv jsme zajistili budoucí prosperitu společnosti i další rozvoj vodárenské infrastruktury,“ tvrdí Indra.