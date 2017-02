Vládní zmocněnec pro Turów nebude, prý není potřeba

Praha, Frýdlantsko – Jednání pracovní skupiny na vládní úrovni ohledně ztráty vody na Frýdlantsku, Chrastavsku a Hrádecku kvůli rozšiřování dolu Turów dopadlo podle ministra životního prostředí Richarda Brabce uspokojivě.

Ministr životního prostředí Richard BrabecFoto: DENÍK/Alena Herzánová

„Shodli jsme se se zástupci obcí, kraje i vodárenských společností, že je třeba tvrdě hájit zájmy 30 000 lidí v tomto území. Ale musíme mít v ruce nezpochybnitelné důkazy, že za úbytkem vody stojí skutečně těžba v Turówě, jinak nemůže s Polskem vyjednávat o kompenzacích,“ uvedl Brabec.

Materiály, o které se vláda bude moci opřít, má připravit Česká geologická služba. „Ta by měla mimo jiné v dotčené oblasti rozmístit síť nových hloubkových vrtů a také vrtů průzkumných a to jak krátkodobých, tak i dlouhodobých, které budou sledovat vliv dolu na okolí až do roku 2045, kdy tam má těžba hnědého uhlí skončit,“ řekl starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

ZATÍM JEN DOHADY

V tuto chvíli se čeká na zpracování dokumentace o vlivu plánovaného rozšiřování dolu na životní prostředí, kterou mají Poláci připravit do konce tohoto roku. „Z ní vyplyne hydrogeologický model, který posoudíme a teprve pak můžeme říct, jak velké nebezpečí ztráty vody pro českou oblast hrozí. Pořád nemáme všechny údaje k dispozici. Takže víme, že něco hrozí, ale nevíme co přesně, v jakém rozsahu,“ sdělil ministr.

Zástupci libereckého regionu v Praze také žádali, aby se ustanovil vládní zmocněnec, který by s Polskem vše kolem Turówa vyjednával. „Poláci nás neberou, nejsme pro ně partneři. Náš požadavek byl ale odmítnut s tím, že zmocněnec by nebyl moc užitečný, protože by stejně nevyřešil nic, než co může vyřešit ministerstvo,“ řekl krajský radní pro životní prostředí Jiří Löffelmann.

Ani další požadavek na vytvoření položky ve státním rozpočtu, ze které by se financovaly průběžně vodárenské stavby nutné pro zajištění dodávek vody pro daný region, moc na úrodnou půdu nepadl.

„V tuto chvíli není možné přijít a říkat – státe, dej nám skoro dvě miliardy, protože my tu potřebujeme něco postavit, protože si myslíme, že se něco stane. A co když se nestane?,“ okomentoval Brabec. Rozhodně to ale podle něj neznamená, že si stát neuvědomuje, jaké riziko na Frýdlantsku a Hrádecku hrozí.

„Shodli jsme se na tom, že musíme být připraveni. Proto se pokusíme najít peníze na projektovou dokumentaci pro vodárenské stavby, které bude nutné teoreticky postavit,“ dodal Brabec. Podle informací Deníku by mělo jít zhruba o částku 150 milionů Kč.

„Projektová příprava je nutná, je to časově asi nejnáročnější část, která by vše měla dovést až do stádia stavebních povolení. Vlastní stavba vodovodů, přivaděčů a dalších technických opatření už pak není tolik časově náročná, ale záležet bude na přísunu peněz. Nehodláme lidem zdražovat vodu, aby to zaplatili ze svého,“ dodal starosta Ramzer.

O finanční podpoře na projektovou dokumentaci by měla vláda jednat zhruba za měsíc.

