Vláda lidem přidala, ale platit musí nemocnice

Liberec - Volby se blíží, vláda slibuje. Pro letošek zvýšení platů ve zdravotnictví, sociální sféře a v kultuře. O tom, kde na to zaměstnavatelé vezmou, už ale taktně pomlčí.

Peníze. Ilustrační foto. Foto: ČTK

O zhruba 1200 korun si od ledna v průměru polepší sestry, o 1800 - 1900 lékaři v Krajské nemocnici v Liberci. Tarifní platy se zvednou o 6,5 procenta. Primářů a sester ve vedoucích funkcích a nezdravotnických pracovníků se navýšení nedotkne.

Zvýšit základy platů plošně o vládou přislíbených 10 procent by pro KNL znamenalo dalších 21 milionů a promítlo by se do zastavení některých investic a ohrožení plánované modernizace. Kromě toho musí nemocnice dorovnat platy pracovníků v pomocných profesích, kteří pracují za minimální mzdu. Tu vláda rozhodla od ledna navýšit z 9900 na jedenáct tisíc korun. Pro krajskou nemocnici to znamená 7 až 8 milionů měsíčně navíc.

„Nikomu nezůstaneme nic dlužni, ale je třeba předeslat, že peníze na hospodaření získáváme formou úhradové vyhlášky (proplacení výkonů podle ceníku, pozn. red.) od zdravotních pojišťoven a žádná z nich peníze na zvýšení platů nedá. Pokud splníme objem výkonů a budeme dobře hospodařit, můžeme počítat s částkou ve výši 65 milionů korun. Když odečteme patnáctimilionové navýšení mezd, v důsledku každoročního navýšení průměrů za dovolené a přesčasovou práci a 7 až 8 milionů na dorovnání minimálních mezd, můžeme rozdělit částku, která zbývá na 6,5 procenta pro jednoho zdravotnického pracovníka," vysvětlil generální ředitel KNL Luděk Nečesaný.

S tímto řešením podle něj souhlasí i odborové organizace lékařů a sester. Zaměstnanci jsou totiž průběžně odměňováni podle hospodářského výsledku. „Průběžně se nám daří zvedat celkový objem mezd o 6 až 8 procent, nejdeme ovšem cestou plošného navýšení, nýbrž formou odměňování za dosažené výkony. Dvě třetiny toho, co požaduje vláda, splníme zmiňovanými 6,5 procenty, navíc teď v lednu a únoru chceme vyplácet odměny za loňský hospodářský rok," doplnil Nečesaný.

Liberecká nemocnice tak paradoxně doplácí na pověst dobrého hospodáře. „Politici něco slíbí, ale neuvědomí si, že jakékoliv navýšení základů se logicky promítne v následujícím období do průměrů mezd a je s tím pak třeba počítat každoročně. Není ale možné donekonečna hradit jejich sliby ze svého," dodal Nečesaný.

KNL, pod níž spadá i Panochova nemocnice v Turnově, patří s počtem 2500 lidí k největším zaměstnavatelům v kraji. Zhruba tisícovku tvoří zdravotní sestry, lékařů je 430. Ostatní jsou THP pracovníci, dělnické a pomocné profese. Základní platy sester se pohybují kolem 15 000 20 tisíc, základy lékařů od 25 do 30 tisíc.

DIVADLA: SLÍBILA VLÁDA, ZAPLATÍ MĚSTO

Zvýšení platů se dotklo také pracovníků v kultuře. Pro ně vláda schválila nárůst o zhruba čtyři procenta už od loňského listopadu. Například herci Šaldova divadla v Liberci si tak v průměru polepší od 250 do 1000 korun. Měsíčně tak bude nárůst základní mzdy (bez příplatků) představovat 163 tisíc korun. V tomto případě bude platit zřizovatel, tedy liberecký magistrát. „Je to sice pěkné, že nám to vláda schválila, ale platit musí město," zhodnotila ředitelka Divadla F. X. Šaldy v Liberci, Jarmila Levko. „Město ještě rozpočet na nový rok neschválilo, ale v návrhu s tím počítá," vysvětlila.

Jak ona, tak i ředitel Naivního divadla v Liberci, Stanislav Doubrava, přístup města kvituje. „Město se k tomu staví zodpovědně. Jde o to, že vláda schválila příspěvek u příspěvkových organizací, které jsou většinou státní. Pokud je zřizovatelem někdo jiný, musí bohužel tento závazek pokrýt," shrnul. Ředitel Doubrava stejně jako jeho kolegyně doufá, že město příslib, který muselo převzít od státu, skutečně splní.

„Je to ale stejně jen kosmetická úprava. Když si vezmete průměrné platy v Česku obecně a průměrné platy v divadlech, je to stále propastný rozdíl," dodal.

Například největší skupinu zaměstnanců Šaldova divadla tvoří podle informace Deníku lidé s průměrným příjmem 15 tisíc hrubého. Přesto divadlo nabídne divákům jen v tomto roce celkem devět premiér od činohry po balet.

POLEPŠÍ SI I V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O něco lépe než nemocnice a divadla jsou na tom sociální služby, kde stejně jako v kultuře proběhlo zvýšení o 4 až 5 procent už loni v listopadu, ale ministerstvo práce a sociálních věcí na zvýšení platů poskytlo dotace. V rámci Libereckého kraje šlo jednorázově o zhruba 11 milionů. Z toho ale budou muset provozovatelé sociálních služeb zaplatit od letošního ledna i nárůst tarifních platů pro zdravotnický personál. Pečovatelky si polepší asi o pětistovku, zdravotníkům v sociální sféře zvedne desetiprocentní navýšení platy až o 1700 korun.