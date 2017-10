Vichřice lámala vzrostlé stromy, lidé byli bez proudu

Liberecký kraj – Jak vypadá blackout, si včera mohli na desítky minut, ale dokonce i na pár hodin zkusit lidé v částech kraje, které v noci na pátek postihla vichřice.

Hasiči museli zasahovat u více než 100 případů. Nejčastěji odstraňovali spadlé stromy. U Staré Paky museli evakuovat cestující z vlaku.Foto: HZS LK

Jako když cvakne vypínačem. Tma se včera v podvečer rozhostila nad Hrádkem i obcemi na Frýdlantsku. Neplánovaná černá hodinka zastihla mnohé při práci i nad sporákem. Na sociálních sítích se objevovaly snímky, kdy rodina sedí u večeře s čelovkou. Ke slovu přišly i svíčky. Pro některé to romantika nebyla. „Právě jsem dokončoval práci na počítači, když vypadl proud. Za pár minut došla i baterka. Byly to nervy. Proud nešel ještě dnes ráno,“ popsal třicetiletý muž z Vísky.

Bez proudu byly stovky domácností. Například v Hodkovicích nešel proud ještě v pátek odpoledne. „V současné době evidujeme tři desítky poruch na vedení vysokého napětí a další desítky na napětí nízkém,“ uvedla v pátek mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

VYHRÁNO JEŠTĚ NENÍ

Do terénu vyjely stovky montérů včetně dodavatelských firem. „Ještě během noci se podařilo opravit poruchy u dvou třetin odběratelů. I přesto je možné, že některé poruchy zjistí teprve o víkendu třeba rekreanti. Pro hlášení poruch je k dispozici bezplatná linka 800 850 860,“ upozornila Holingerová. Nejčastější příčinou poruch byly podle ní stromy, které vichřice strhla do vedení.

ŽÁDNÝ VÍTR, VICHŘICE

„Ten vítr byl extrémně silný. Měla jsem namířeno z Hrádku nad Nisou do Liberce, ale neodvážila jsem se autem vyjet. Bála jsem se otevřené krajiny na rychlostní silnici, kde by mohl vítr autem házet, i staré aleje, kde jsem se zase obávala padajících stromů,“ popsala čtyřicetiletá řidička z Liberce.

Že šlo o extrémně silné poryvy větru, který místy dosahoval parametrů vichřice, včera potvrdil i mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Petr Dvořák. „Týkalo se to zejména vyšších poloh, zejména Jizerských hor a Krkonoš. Na Sněžce dosahoval nárazový vítr až 140 kilometrů v hodině, ale třeba i na Ještědu to bylo přes 100 kilometrů v hodině,“ shrnul Petr Dvořák.

STROM V KOLEJÍCH

Napilno měli i hasiči. Během prvních šesti hodin vyjížděli k celkem 70 případům. Do rána stoupl počet výjezdů na 90, v terénu bylo dohromady 112 jednotek požární ochrany, profesionálních i dobrovolných hasičů. Nejčastěji vyjížděli likvidovat stromy spadlé do silnic. V Bozkově na Semilsku strhl vítr střechu místní samoobsluhy. Z vlaku, která v kolejišti nedaleko Staré Paky narazil na vyvrácený strom museli evakuovali 33 pasažérů.

„O víkendu se ráz počasí Zatím příliš nezmění. Spíš se ochladí, na horách se objeví déšť se sněhem, který se ale ještě neudrží,“ popsal mluvčí ČHMÚ Petr Dvořák.

Pozor by si měli dát i lidé, kteří se i přes tyto vyhlídky vypraví do lesa. „Je možné, že některé stromy vlivem vichřice nespadly, ale zadrželi je okolní kmeny. Hroz nebezpečí, že bez varování spadnou později. Lidé by se tak tyto dny měli dívat nejen pod sebe, ale i nad sebe,“ doporučil lesní správce Otto Kučera. Podle Dvořáka se má počasí umoudřit až v závěru příštího týdne.