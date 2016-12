Veselé historky z pojišťoven

Liberec/Praha - Na co si dát při cestování největší pozor? Na Japonce, selfie tyč i klokany

Ilustrační fotoFoto: Deník/Stehlík Lubomír

Co všechno potkalo klienty Evropské pojišťovny prozradil v závěru roku mluvčí společnosti Michal Štefl.

Tak například 32letému cyklistovi vběhl při vyjížďce na Korsice před kolo zajíc. Méně úsměvné už je, že klient si při pádu zlomil klíční kost a musel být na místě operován

Další turista při cestách po USA natáčel těžko přístupnou krajinu dronem, jenže se víc věnoval dronu než tomu, kam šlape, a spadl do skalní průrvy a utrpěl zlomeniny obou nohou a pánve; léčení vyšlo na více než 1,5 milionu korun.



POZOR NA SELFIE

Při točení selfie tyčí udeřila česká studentka omylem japonskou turistku do tváře a vyrazila jí dva přední zuby; z pojištění odpovědnosti jsme vyplatili přes 90 tisíc korun. Jiný klient při natáčení natáčení selfie zakopl a o tyč si narazil žebro. Další muž nahlásil zranění oka a lícní kosti po té, co ho v Austrálii udeřil předníma nohama klokan.



PRACOVNÍ ÚRAZY

Řidiče nákladního auta udeřily ve Francii do hlavy dveře jeho kamionu, které se nečekaně otevřely vinou poryvu větru, když stál u auta a vyřizoval pracovní formality. Výsledek – otřes mozku.

Jiný klient zase při pracovní cestě v Mongolsku skončil v nemocnici se zažívacími potížemi poté, co vypil jačí mléko.

NA CO POJIŠTĚNÍ NESTAČÍ

Pojistné podvody nepáchají lidé jen kvůli rozbitým mobilům nebo autu. Svědčí o tom další zahraniční příběhy.

„Klientka nám předkládala účty za lékařské ošetření v Egyptě od lékaře, který byl již 10 let po smrti. Jiný klient nahlásil, že omylem vytopil hotelový pokoj, ukázalo se ale, že nešlo o omyl, ale že usnul opilý ve vaně… 47letý klient žádal proplacení dne dovolené, kterou si nemohl užít. Byl totiž zatčen policií, když v Chicagu i přes opakované výzvy strážců zákona vnikal do bezprostředního okolí domu Baracka Obamy," popsal mluvčí pojišťovny.

Muž středního věku zase žádal proplacení noclehu v hotelu a cesty lodí po té, co ho při plavání v Jadranu odnesl vítr a mořský proud na vedlejší ostrov.

A manželská dvojice zase proplacení letenky, protože je celou dobu letu z Itálie rušilo kejhání husy, kterou s sebou vezla starší žena

O finanční náhradu žádala pojišťovnu také rodina, protože ji cestovní kancelář neinformovala, že se v moři v Chorvatsku vyskytují mořští ježci a ztěžují vstup do moře.